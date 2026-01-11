Polonia conquistó la United Cup

Derrotó 2-1 en la final a Suiza y se consagró campeón en Sydney, Australia. Hurkacz igualó la eliminatoria y Kawa/Zielinski sellaron la remontada

Tras caer en la final en las dos últimas ediciones frente a Alemania (2024) y Estados Unidos (2025), este domingo, Polonia no dejó escapar la chance para quedarse su primer título de la United Cup frente a Suiza (2-1).

Eso sí, los polacos tuvieron que remontar una ajustada serie, donde Katarzyna Kawa y Jan Zielinski terminaron dando la victoria a su país en el dobles decisivo ante Belinda Bencic y Jakub Paul por 6-4, 6-3, en una hora y 15 minutos.

A pesar de haber estado a un solo set de caer por tercer año seguido, la fortaleza de Hubert Hurkacz para sumar el primer punto y la determinación en el partido por parejas terminó por dar a Polonia el premio a tantas temporadas de empeño por coronarse en la United Cup.

Poco antes, Hurkacz había impedido que Suiza celebrara el título de la United Cup antes de tiempo. Y eso que el capitán Stan Wawrinka estuvo a solo un set de materializar la victoria, pero el polaco mandó la final al dobles mixto decisivo.

El No. 83 del PIF ATP Rankings, que ya había ganado su único antecedente en el Lexus ATP Head2Head frente a Wawrinka precisamente en esta competición en 2023 repitió el mismo resultado en esta ocasión, dejando la victoria de su lado por 6-3, 3-6, 6-3 en una hora y 54 minutos.

Hurkacz completó su participación en la United Cup en la modalidad individual con un récord de 4-1. Y es que el polaco logró sumar para su país los puntos que defendió frente Alexander Zverev (Alemania) y Tallon Griekspoor (Países Bajos) en la fase de grupos, así como ante Taylor Fritz (Estados Unidos) en semifinales y Wawrinka (Suiza) en la final. Unicamente cedió ante Alex de Miñaur (Australia) en cuartos de final.

El triunfo sirvió para contrarrestar a la protagonista indiscutible de la United Cup 2026: Belinda Bencic, que ganó todo lo que jugó en individuales.

En total, la suiza dio nueve puntos a su país en esta edición, con un 5-0 en solitario. El más reciente este mismo domingo en la final frente a Iga Swiatek, a quien logró remontar por 3-6, 6-0, 6-3, en dos horas y 11 minutos.

Bencic, que regresó a la competición el pasado año después de su maternidad, se colocó a las puertas del Top 10 y en este inicio de temporada está exhibiendo un tenis del más alto nivel. Sin ir más lejos volvió a ganar a una Top 2 mundial por primera vez desde 2019.

TITULO PARA SABALENKA EN BRISBANE

Por otra parte, la bielorrusa Aryna Sabalenka se impuso en la final del torneo de Brisbane, de categoria 500, en Australia, a la ucraniana Marta Kostyuk en dos sets (6-4 y 6-3).

Sabalenka, número uno del mundo, inicia así el curso tenístico con su primer título de 2026 camino del grande inaugural de la temporada, el Abierto de Australia, que comenzará el próximo domingo en Melbourne.

La número uno del mundo llegó a la final tras imponerse el sábado, también en dos sets (6-3 y 6-4), a la checa Karolina Muchova, número 20 del ránking mundial, en una hora y media de partido.

Este es el tercer título consecutivo de la tenista bielorrusa en el torneo internacional de Brisbane, en el que este año no ha perdido ni un solo set en cinco encuentros disputados: Kostyuk, Muchova, la estadounidense Madison Keys, la rumana Sorana Cirstea y la española Cristina Bucsa.

Por su parte, Kostyuk, 26 en el ránking de la WTA, dio la sorpresa en las semis al ganar a la estadounidense Jessica Pegula, cuarta cabeza de serie.

MEDVEDEV GANO EN VARONES

Mientras tanto, el ruso Daniil Medvedev se impuso en dos sets al estadounidense Brandon Nakashima en la final del Internacional de Brisbane, de categoría ATP 250.

Medvedev, 13 en la clasificación de la ATP, doblegó a Nakashima, 33 en el ránking, por 6-2 y 7-6 (7-1).

En las semis, el ruso venció este sábado a otro estadounidense, Alex Michelsen, número 37 del ránking, por 6-4 y 6-2.

Nakashima, 33 de la clasificación mundial, ganó a su compatriota Aleksandar Kovacevic por 7-6 (4) y 6-4 y se metió en su primera final de un torneo de la ATP cuatro años después, cuando lo hizo en San Diego (2022), y la cuarta en su carrera.