Gimnasia perdió con Obras Basket por 90-68 y así sufrió la novena derrota en la temporada. Jesús Centeno fue el goleador del partido con 21 puntos.

El "Verde" no pudo ante el puntero de la Liga Próximo

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia perdió este domingo de visitante frente a Obras Basket por 90-68 en el marco de la última fecha de la primera rueda de la Liga Próximo.

El partido, que se jugó en El Templo del Rock, barrio porteño de Núñez, tuvo los siguientes parciales por cuarto de juego: 22-13, 44-28 y 70-40.

De esa manera, el “Verde”, que venía de vencer agónicamente a Unión, no pudo seguir por la senda triunfal, sufriendo así la novena derrota en lo que va de la temporada, donde lleva igual número en victorias.

En el “Tachero”, que logró su 15º triunfo, se destacaron Matías Khoury (18 puntos, 11 rebotes, 5 asistencias y una tapa), Joaquín Jáuregui (18 tantos, 5 rebotes y 3 recuperos) y Franco Ciarrocca (16 unidades, con 9 rebotes, 4 pases gol y 2 balones recuperados).

Por el lado del elenco sureño, su mejor vía de gol fue el pívot venezolano Jesús Centeno -goleador del juego- (21 puntos, 7 rebotes y una tapa), mientras que Valentino Ayala aportó 18 tantos con 4 rebotes y José Ignacio Copesky anotó 12 unidades, con 5 rebotes, 5 asistencias y 3 recuperos.

De esa manera, el elenco que dirige Gustavo Sapochnik se vuelve a la ciudad con un triunfo (ante Unión) y derrotas frente a Platense y Obras.

………………

Síntesis

Obras 90 / Gimnasia 68

Obras (22+22+26+20): Nicolás Kelman 10, Joaquín Jáuregui 18, Matías Khoury 18, Joaquín López 6 y Juan Madrigal 4 (fi); Luka García 13, Franco Ciarrocca 16, Lorenzo Cusi 1 y Elías Torrens 4. DT: Marcelo Asturiano.

Gimnasia (13+15+12+28) Natalio Santacroce 11, José Ignacio Copesky 12, Valentino Ayala 18, Ciro Melo 4 y Jesús Centeno 21 (fi); Valentín Monzón 0, Santino Santacroce 2 y Santiago Ivanoff 0. DT: Gustavo Sapochnik.

Parciales: 22-13, 44-28 y 70-40.

Estadio: El Templo del Rock (CABA).