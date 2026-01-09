Gimnasia le ganó en el final a Unión de Santa Fe 77-76 y así logró su noveno éxito en la competencia. Jesús Centeno, con 30 puntos, fue el goleador del juego.

El "Verde" volvió al triunfo en la Liga Próximo

Con una descomunal labor del pívot Jesús Arturo Centeno, Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia derrotó en el final a Unión de Santa Fe por 77-76 y de esa manera, volvió al triunfo en la Liga Próximo de básquet.

El partido, que se jugó en el estadio Angel Malvicino, tuvo los siguientes parciales: 20-16, 33-33 y 55-48.

El “Verde” se quedó con la victoria, a 12 segundos del final, por un doble que anotó Centeno, tras recibir una asistencia del base Natalio Santacroce.

De esa manera, Gimnasia se recuperó de la derrota que había sufrido en Vicente López ante Platense y ahora tiene 9 victorias y 8 derrotas, en 17 presentaciones.

En el ganador, se destacó Centeno, quien fue el mejor jugador del juego y goleador con 30 puntos, 13 rebotes, 3 tapas y 2 recuperos.

Detrás del venezolano, lo siguió José Ignacio Copesky, con 16 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias. Además, Natalio Santacroce contribuyó con 11 unidades, 5 rebotes, 3 asistencias y 2 pelotas recuperadas y el ala pívot Ciro Melo aportó 10 tantos, con 3 pases gol.

Por el lado del “Tatengue”, su mejor vía de gol resultó Pablo Spies con 19 puntos, 6 rebotes y 3 asistencias, mientras que Segundo Astulfi lo escoltó con 17 unidades, 6 rebotes y 2 recuperos.

De esa manera, los dirigidos por Gustavo Sapochnik volvieron al triunfo y sumaron así su novena victoria en lo que va de la temporada.

El elenco chubutense cerrará su gira este domingo cuando a partir de las 16 visite a Obras Basket, en El Templo del Rock.

………………

Síntesis

Unión 76 / Gimnasia 77

Unión (20+13+22+21): Pablo Spies 19, Ulises González 10, Pedro Spajic 6, Segundo Astulfi 17 y Agustín Ferrari 8 (fi); Francisco Alonso 0, Máximo Alvarez 6, Fabricio Gómez 8 y Santino Castrodeza 2. DT: Marcelo Chechele.

Gimnasia (16+17+15+29): Natalio Santacroce 11, José Ignacio Copesky 16, Valentino Ayala 6, Ciro Melo 10 y Jesús Centeno 30 (fi); Valentín Monzón 0, Santiago Ivanoff 2 y Santino Santacroce 2. DT: Gustavo Sapochnik.

Parciales: 20-16, 33-33 y 55-48.

Estadio: Angel Malvicino (Santa Fe).