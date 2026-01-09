Inicia La Liga Femenina 2026

El segundo certamen de la temporada 2025-2026 se desarrolla desde este sábado con 18 equipos y el formato de playoffs para definir al campeón.

La Liga Femenina 2026, el máximo certamen nacional de básquet, se pone en marcha este sábado para darle continuidad a una temporada que en el primer semestre tuvo a Ferro Carril Oeste como campeón del torneo Apertura y a Julia Fernández como su MVP.

Del torneo participan los mismos 18 equipos con el objetivo de levantar el trofeo del segundo campeonato del año deportivo. Los clubes compiten en la primera etapa divididos en dos conferencias de nueve integrantes cada uno. En el Norte están Instituto, Chañares, San José de Mendoza, Hindú, Quimsa de Santiago del Estero, Gorriones de Río Cuarto, Náutico Sportivo Avellaneda de Rosario, Fusión Riojana y Bochas. En el Sur, mientras tanto, lo hacen Deportivo Berazategui, El Biguá, El Talar, Ferro Carril Oeste, Independiente (N), Lanús, Obras, Rocamora y Unión Florida.

De La Liga Femenina participarán más de 250 jugadoras con contrato profesional, lo que evidencia el crecimiento exponencial de la disciplina en el país. Entre ellas, se destacan más de una decena con presente en la selección argentina. Agostina Burani, Candela Gentinetta y Florencia Chagas (Obras); Delfina Saravia y Florencia Martínez (Unión Florida) fueron parte del equipo en la AmeriCup 2025. Gisel Botta (Instituto), Sol Depetris (Unión Florida), Luciana Delabarba (El Talar), Natassja Kollf (Obras) y Julia Fernandez (Ferro) fueron parte del proceso y siguen en la órbita de Gregorio Martínez.

Todas ellas, y muchas más que jugarán La Liga Femenina, buscarán ganarse un lugar en el combinado nacional para el Torneo Clasificatorio C de Estambul que tendrá lugar entre el 11 y 17 de marzo y la albiceleste buscará clasificarse al Mundial de Alemania.

A ese impacto se sumó la consagración de la Selección U17 en el Sudamericano de Asunción, un logro estrechamente vinculado con la Temporada, representada por la participación de hasta ocho jugadoras de la competencia. Además, el título también reflejó el trabajo de los cuerpos técnicos, con la presencia de Nicolás Grosso (actual entrenador de Unión Florida) como parte del staff encabezado por Paula Budini, reforzando la sinergia entre los procesos formativos y el alto rendimiento.

A diferencia del Apertura en el que después de la etapa regular hubo cuadrangulares, el campeonato se definirá con el sistema de playoffs. Significará el epílogo de una temporada récord en cantidad de equipos y con alta calidad de jugadoras, lo que refleja el desarrollo del básquetbol femenino en el país. Incluso, para la 2026-2027 está prevista que se incorpore el campeón de la Liga Rosarina, tras un acuerdo entre la Asociación de Clubes (AdC) y la Asociación Rosarina (ARB).