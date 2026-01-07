El calendario 2026 de las selecciones mayores argentinas de básquetbol

El combinado masculino afrontará cuatro ventanas clave rumbo al Mundial de Qatar 2027. El equipo femenino, por su parte, jugará el Torneo Clasificatorio de Estambul para acceder a la Copa del Mundo de Alemania.

El año que acaba de comenzar, el 2026, será intenso e importante en cuanto a objetivos para las selecciones nacionales mayores masculina y femenina de básquetbol, con sendos Mundiales en el horizonte y partidos determinantes para lograr los objetivos comunes de llegar al máximo campeonato internacional de países.

EL 2026 DE LA SELECCION MASCULINA

Luego de un 2025 clave para el proceso, la Selección Argentina Masculina ya tiene delineado su camino para un 2026 que será determinante para la clasificación a la Copa del Mundo FIBA. El año pasado estuvo marcado por el Subcampeonato en la AmeriCup de Nicaragua y la posterior doble victoria ante Cuba en las primeras ventanas rumbo a Qatar 2027, con un grupo joven de jugadores que consiguió rodaje y se afianza a paso firme, apuntalado por los referentes y su compromiso de estar con el equipo cada vez que les fue posible.

La segunda ventana tendrá lugar en Argentina: el viernes 27 de febrero el rival será Uruguay y el lunes 2 de marzo, Panamá. En el cierre de la Primera Fase, los dirigidos por Pablo Prigioni se presentarán en Uruguay el 2 de julio y tres días después visitarán a Panamá.

De allí, los tres mejores de cada grupo arrastrarán puntos y avanzarán a la Segunda Fase de las Eliminatorias, cuyas ventanas se llevarán a cabo en los meses de agosto y noviembre, con fecha exacta a confirmarse. De momento, Argentina lidera el Grupo D junto a la Celeste -ambos con dos triunfos-, mientras que Cuba y Panamá todavía no consiguieron victorias.

Con extensas concentraciones -por tercer año consecutivo en Europa durante el verano del Hemisferio Norte- y resultados positivos, el 2025 brindó señales claras de crecimiento para el Seleccionado. En el certamen continental, donde Argentina se llevó la medalla de plata, el equipo no solo fue competitivo, sino que construyó una identidad propia con puntos altos sostenidos en la experiencia de Nicolás Brussino, Juan Pablo Vaulet y José Vildoza junto al aporte de jóvenes que comenzaron a aportar valiosos minutos en cancha como Gonzalo Corbalán, Francisco Cáffaro, Juan Ignacio Marcos y Juan Fernández, integrante del quinteto ideal en la última AmeriCup.

En esas ventanas disputadas entre fines de noviembre y comienzos de diciembre, pudieron sumarse hombres de peso como Facundo Campazzo y Gabriel Deck, jerarquizando aún más el plantel y demostrando el camino a seguir. El arranque fue ideal: dos victorias en igual cantidad de presentaciones, con actuaciones convincentes y una diferencia global de +68, que hoy posiciona a Argentina en el primer lugar de su zona.

En un 2026 de calendario exigente, el desafío es sostener lo construido, consolidar roles individuales y fortalecer el juego colectivo en busca de acceder a la próxima cita mundialista.

SELECCION FEMENINA

Con un calendario sin pausa y el horizonte cada vez más nítido, la Selección Mayor Femenina atraviesa un año que invita a mirar lejos, a soñar en grande y a afinar cada detalle del presente ante la posibilidad de participar de la Copa del Mundo de Alemania, cuya competencia está previa del 3 al 14 de septiembre.

Sin embargo, el punto de inflexión aparecerá unos meses antes cuando se pongan en juego los últimos boletos disponibles. El primer gran desafío será el Torneo Clasificatorio C en Estambul, Turquía, del 11 al 17 de marzo. Allí, Argentina compartirá zona con Australia, Canadá, Japón, Hungría y el anfitrión, con un exigente formato de todos contra todos - cinco partidos por equipo- y un margen de error mínimo. El certamen otorgará tres plazas directas a la Copa del Mundo, excluyendo a Australia ya que se encuentra clasificada por su título en la AsiaCup.

El estreno será frente a ese mismo seleccionado, mientras que el jueves 12 de marzo el cruce será ante Turquía. Luego de una jornada de descanso, la albiceleste se medirá con Canadá; el domingo 15 frente a Hungría y cerrará su participación el martes 17 ante Japón. Una secuencia intensa, con rivales de estilos diversos, que pondrá a prueba la solidez colectiva y la capacidad de adaptación del equipo.

En paralelo, el mapa global se completa con Lyon-Villeurbanne (Francia), San Juan (Puerto Rico) y Wuhan (China), todas con experiencia reconocida en la organización de eventos internacionales de primer nivel. En conjunto, estos torneos otorgarán 11 plazas, que se sumarán a las cinco selecciones ya clasificadas: Alemania (por su condición de anfitriona), y los campeones continentales como Estados Unidos, Australia, Bélgica y Nigeria.

Tras esa intensa ventana de marzo, el calendario ofrecerá otro momento interesante. El 21 de abril se realizará el sorteo de los grupos, una instancia que empezará a darle forma definitiva a la Copa del Mundo.

Para la Selección, la ilusión tiene raíces profundas. El objetivo es volver a un Mundial y alcanzar la décima participación en la historia, algo que no sucede desde Tenerife 2018 (España). De aquella experiencia permanecen cuatro nombres que ya son parte del ADN nacional: Melisa Gretter, Agostina Burani, Andrea Boquete y Macarena D’Urso, una columna vertebral construida a lo largo de los años y sostén del proyecto actual. Ese núcleo fue protagonista del cuarto puesto en la AmeriCup 2025 de Santiago de Chile, un resultado que ratificó vigencia y ambición nacional.

A su alrededor, el proceso fue sumando energía y versatilidad con Diana Cabrera, Florencia Chagas, Victoria Gauna, Candela Gentinetta, Florencia Martínez, Julieta Mungo, Delfina Saravia y Amaiquén Siciliani, dentro de un trabajo que comenzó muchos meses antes en Buenos Aires y que también incluyó a Gisel Botta, Luciana Delabarba, Sol Depetris, Julia Fernández, Natassja Kolff y Nerea Lagowski, siempre con Gregorio Martínez como Head Coach de la Mayor.

Con tiempo de preparación, una base experimentada y un recambio que aporta energía y variantes, la Selección Femenina se encamina hacia uno de los desafíos más exigentes del ciclo. Estambul será la prueba inmediata; el Mundial es el gran anhelo.