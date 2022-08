Barracas Central sumó un valioso triunfo ante Colón  

Barracas Central se impuso este domingo por 1-0 a Colón de Santa Fe en el Estadio Claudio Chiqui Tapia gracias al gol en contra de Paolo Goltz, por la 16ª fecha de la Liga Profesional de Fútbol 2022. Ambos necesitaban sumar de a tres para levantar y alejarse del fondo de la tabla, pero el duelo se quedó para el Guapo que fue superior y se quedó con los tres puntos de manera merecida.

En un primer tiempo en el que Barracas monopolizó las situaciones de gol, a excepción de un tiro libre ejecutado por Luis Miguel Rodríguez, la apertura del marcador llegó a partir de la mala fortuna del defensor del "Sabalero" Paolo Goltz, quien se llevó por delante la pelota tras un centro de Pablo Mouche y la envió hacia la red del arco defendido por Ignacio Chicco.

En la segunda parte continuó un trámite del encuentro similar y el local estuvo cerca de estirar la diferencia, pero Mouche dilapidó una chance inmejorable y su equipo tuvo que sufrir hasta el pitazo final para celebrar la victoria en casa.

Con este resultado, Barracas escaló hasta la 14ª posición con 20 puntos, al tiempo que Colón permanece entre los conjuntos del fondo con 18 unidades.

.................

Síntesis

Barracas Central 1 / Colón 0

Barracas Central: Cristian Arce; Facundo Mater, Nicolás Ferreyra, Gonzalo Paz y Juan Ignacio Díaz; Fernando Valenzuela, Carlos Arce, Iván Tapia y Pablo Mouche; Brian Sepúlveda y Neri Bandiera. DT: Rodolfo De Paoli.

Colón: Ignacio Chicco; Augusto Schott, Facundo Garcés, Paolo Goltz y Leandro Ojeda; Leonel Picco; Baldomero Perlaza, Leonel Picco, Christian Bernardi y Facundo Farías; Luis Rodríguez y Ramón Ábila. DT: Adrián Marini.

Gol PT: 36’ Paolo Goltz (BC) en contra.

Cambios ST: 30’ Santiago Pierotti x Perlaza (C), 33’ Juan Vázquez x Tapia (BC), 34’ Dylan Glaby x Carlos Arce (BC), 40’ Tomás Sandoval x Bernardi (C) y Rafael Delgado x Ojeda (C), 42’ Facundo Castro x Bandiera (BC) y Federico Florentín x Sepúlveda (BC), 51’ Brian Calderara x Valenzuela (BC).

Amonestados: Tapia, Carlos Arce, Castro (BC). Ojeda, Rodríguez, Abila, Picco, Delgado (C).

Incidencias: No se registraron.

Arbitro: Yael Falcón Pérez.

Estadio: Claudio Chiqui Tapia.