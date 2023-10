Belén Francese y un palo para Andrea Rincón

Belén Francese y Andrea Rincón protagonizaron un picante cruce en la última emisión de "PH (Podemos Hablar)", y parece que el escándalo no terminó en el estudio de Telefe. Este domingo, Francese posteó un fuerte mensaje en sus redes sociales que muchos seguidores interpretaron como una indirecta para Andrea Rincón.

El mensaje llegó en su cuenta de Instagram, bajo la excusa del Día de la Madre. Sobre una fotografía suya dándole un beso a su hijo Vitto, fruto de su relación con Fabián Lencinas, la mediática escribió: "Feliz día mamitas. Las amo", comenzó diciendo junto a un emoji de un corazón rojo.

Luego, agregó unas frases muy picantes. "A exorcizar lo malo siempre uno mismo. ¡Fuera la gente violenta, chorra y mentirosa, patotera y con mala onda! Vibras oscuras, lejos", mencionó indignada. "¡Viva el amor y la libertad! ¡Viva la libertad! Y el único verde que uso es el de la esperanza", agregó con dos emojis, de un corazón rojo y una flor. "Por una Argentina mejor. Viva el amor", concluyó.

Recordemos que, durante el programa de Andy, la pelea entre ellas siguió casi hasta el final. En un momento, Francese le explicó a Rincón la razón por la que había mencionado aquel hecho en la casa que alquilaba Moria Casán.

"Yo lo conté genuinamente, Andrea. Vos lo sentiste así y te ofendió, y me decís que no es correcto que te lo diga. A mí me pareció divertido, nunca fue mi intención lastimarte. Jamás". Según Laura Ufbal, la actriz de "ATAV 2" hasta habría amenazado con abandonar el estudio si Francese no se disculpaba.