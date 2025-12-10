La bailarina caletense de ritmos latinos, Belén Parra, fue una de las finalistas en la primera edición de entrega de premios Martín Fierro de la Danza organizada por APTRA.

Belén Parra brilló en la entrega de los Martín Fierro de la Danza

La velada de gala consistió en una cena show que tuvo como conductora a la vedette y flamante diputada nacional, Virginia Gallardo. La misma se realizó el domingo pasado en el salón de eventos Goldencenter de Buenos Aires, con la presencia de bailarines de todo el país, nominados en ternas de 41 categorías por un jurado especializado.

Los Martín Fierro de Oro fueron ganados por dos íconos del ballet argentino, Eleonora Cassano y Julio Bocca, habiendo asistido especialmente invitadas otras figuras del ámbito artístico como Hernán Piquín, Aníbal Pachano, Cecilia Figaredo y Silvina Escudero.

El evento comenzó con una mega coreografía de bailes protagonizada por unas 40 personas que interpretaron ritmos de tango, ballet, flamenco, latino, urbano y árabe, entre otros.

Para Belén Parra, fue una noche inolvidable y de orgullo ya que era la única representante de Santa Cruz en esa fiesta, llegando a esta instancia al estar nominada por su talento en dos ternas: danza libre urbana y ritmos latinos.

La bailarina caletense no tuvo ningún apoyo oficial para asistir a la fiesta organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), que preside Luis Ventura, y para costear su viaje y estadía en la metrópolis tuvo que recurrir al esfuerzo propio, de familiares, de amistadas y de algunas firmas comerciales. Por ello hizo extensivo un profundo agradecimiento a todas las personas que le brindaron ayuda para cumplir otro de su sueños artísticos.

En las fotografías que ilustran este informe, Belén Para aparece junto a Eleonora Cassano y mostrando la bandera de Santa Cruz, teniendo como escenario de fondo al Obelisco.