Le robaron la moto a un joven delivery

Una moto de cross Corven de 200 cc. fue sustraída desde la planta baja de uno de los edificios monoblocks del barrio 2 de Abril de Caleta Olivia al que se accede por la Escalera 42.

El rodado modelo 2021, con carrocería de color rojo (foto), pertenece a un joven de apellido Vázquez, quien lo utilizaba para su trabajo de delivery, pudiéndose saber que el hecho delictivo se produjo entre la madrugada y las primeras horas de la mañana de este miércoles.

El damnificado reside con su familia en uno de los departamentos del primer piso, por lo cual necesariamente debía dejar la moto en la planta baja del edificio ubicado a la salida del barrio y en inmediaciones de la Comisaría Tercera, donde se radicó la denuncia.

Se presume que él o los ladrones la retiraron por un patio para luego ganar la calle y alejarse de la zona.

Por ahora no hay indicios de que hayan sido vistos por ocasionales testigos, en tanto que el propietario solicitó la ayuda de la comunidad para recuperar la moto, suministrando un teléfono de contacto: 0297-4373633.

Vale señalar que el robo de motocicletas ya es habitual en esta ciudad y que en el barrio 2 de Abril el anterior caso denunciado se registró a fines de noviembre.

En esa ocasión, un joven que había ido a visitar a una familia que reside en la Escalera 49 fue despojado de otra moto Corven por dos individuos que lo amenazaron de muerte con un revólver.