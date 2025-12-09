Reflotan los pesqueros que se hundieron por temporal de viento

El Ministerio de la Producción, Comercio e Industria, a través de la Unidad Ejecutora Portuaria Santa Cruz (UnEPoSC), informó que el lunes se llevó adelante el plan de salvamento y reflotamiento de los buques Yakisa, Alborada I y Barracuda, hundidos como consecuencia del fuerte temporal de viento que afectó principalmente a la zona norte de la provincia. Según se aseguró oficialmente, “el Gobierno Provincial acompañó todas las maniobras para garantizar un salvamento seguro, sin derrames y bajo protocolos ambientales”.
El operativo comenzó a las 8:00 y se extendió hasta las 19, aproximadamente, siendo ejecutado por la empresa especializada Salvamento y Buceo Canal & Canal SRL. Hubo supervisión “permanente” del jefe de la Oficina de Protección, Seguridad y Gestión Ambiental del Puerto Caleta Paula, Ricardo Gordillo, y el coordinador general, Walter Uribe.
“Toda la operatoria se desarrolló con los permisos correspondientes, y bajo la autorización y acompañamiento de la Prefectura Naval Argentina, cuya intervención resultó fundamental para garantizar un procedimiento seguro y conforme a la normativa vigente”, se resaltó.
Durante toda la jornada, se controlaron las maniobras, se monitoreó la estabilidad de las embarcaciones y se verificó el cumplimiento de los protocolos ambientales. No se registraron derrames de hidrocarburos ni fluidos contaminantes, dado que los buques habían sido previamente intervenidos y se encontraban en condiciones estructurales óptimas.
Tras retirar el agua de las embarcaciones mediante equipos de bombeo, los buques lograron ser reflotados con éxito. Debido a las condiciones climáticas previstas, su extracción definitiva del muelle se reprogramó para los próximos días.
Al respecto, Uribe destacó el trabajo articulado entre el sector público y la empresa a cargo del salvamento, añadiendo que “seguimos de cerca cada etapa del procedimiento para garantizar seguridad operativa y ambiental. Estos trabajos nos permiten recuperar la normalidad en el muelle y continuar ordenando la actividad portuaria”.