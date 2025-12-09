Reflotan los pesqueros que se hundieron por temporal de viento

Se utilizaron dos grúas de gran porte para recuperar los tres barcos pesqueros de costa que se hundieron en el puerto Caleta Paula durante el temporal de viento del 17 de noviembre.

El Ministerio de la Producción, Comercio e Industria, a través de la Unidad Ejecutora Portuaria Santa Cruz (UnEPoSC), informó que el lunes se llevó adelante el plan de salvamento y reflotamiento de los buques Yakisa, Alborada I y Barracuda, hundidos como consecuencia del fuerte temporal de viento que afectó principalmente a la zona norte de la provincia. Según se aseguró oficialmente, “el Gobierno Provincial acompañó todas las maniobras para garantizar un salvamento seguro, sin derrames y bajo protocolos ambientales”.

El operativo comenzó a las 8:00 y se extendió hasta las 19, aproximadamente, siendo ejecutado por la empresa especializada Salvamento y Buceo Canal & Canal SRL. Hubo supervisión “permanente” del jefe de la Oficina de Protección, Seguridad y Gestión Ambiental del Puerto Caleta Paula, Ricardo Gordillo, y el coordinador general, Walter Uribe.

“Toda la operatoria se desarrolló con los permisos correspondientes, y bajo la autorización y acompañamiento de la Prefectura Naval Argentina, cuya intervención resultó fundamental para garantizar un procedimiento seguro y conforme a la normativa vigente”, se resaltó.

Durante toda la jornada, se controlaron las maniobras, se monitoreó la estabilidad de las embarcaciones y se verificó el cumplimiento de los protocolos ambientales. No se registraron derrames de hidrocarburos ni fluidos contaminantes, dado que los buques habían sido previamente intervenidos y se encontraban en condiciones estructurales óptimas.

Tras retirar el agua de las embarcaciones mediante equipos de bombeo, los buques lograron ser reflotados con éxito. Debido a las condiciones climáticas previstas, su extracción definitiva del muelle se reprogramó para los próximos días.

Al respecto, Uribe destacó el trabajo articulado entre el sector público y la empresa a cargo del salvamento, añadiendo que “seguimos de cerca cada etapa del procedimiento para garantizar seguridad operativa y ambiental. Estos trabajos nos permiten recuperar la normalidad en el muelle y continuar ordenando la actividad portuaria”.