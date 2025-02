Benito Fernández confesó cómo fue su aventura sexual con dos curas

Benito Fernández pasó por La Noche Perfecta y no pudo evitar afrontar la pregunta fuerte, esa que Sebastián Wainraich y su producción le realizan a todos los invitados. En este contexto, se animó a contar los detalles de la vez que tuvo un affaire con dos curas, aunque aclaró que no ocurrió en el mismo periodo.

Sucede que Benito Fernández no es un hombre de grises, por lo que cuando le toca encarar algo en su vida lo hace a fondo. En el amor las cosas no varían para él, por lo que también busca apretar el acelerador cuando lo cree necesario, aunque en algunas oportunidades no termina de descubrir algunos detalles importantes.

Por eso en dos ocasiones debió enfrentar una polémica situación. Es que aseguró que tuvo “un touch and go con dos curas” y se animó a contar en dicho programa todos los detalles, por lo que comenzó aclarando que no fue al mismo tiempo, pero sí intimó con dos.

Tras lanzar la pregunta fuerte, a Benito Fernández no le quedó otra que abrir su corazón para exponer una anécdota nunca antes revelada, ya que se trata de una historia de amor que no prosperó: “Pegamos onda y dije voy a verlo. Justo tenía unas millas y el hotel lo tenía gratis, así que me pareció una buena oportunidad”.

Sin embargo, hasta ahí, el diseñador aseguró no saber nada sobre su estilo de vida y vocación. Es que en medio de su enamoramiento se le olvidaron algunos detalles. Sin embargo, al subir al avión se topó con la sorpresa: “Le pregunté cómo lo iba a reconocer y me dijo: Porque voy a estar vestido de cura”.

Ante esto reveló su reacción, ya que no había vuelta atrás: “No me podía bajar del avión, pero ya estaba ahí”. Pese a lo que le dijo, cuando llegó a Mar del Plata no estaba vestido de cura, aunque sí era su estilo de vida. En este sentido, reveló detalles de su encuentro: “Nos encontramos, me saludó él primero y todo se dio naturalmente”.

Sin embargo, más allá de su affaire, el amor no prosperó. Por lo menos cuando el conductor le consultó, él descartó haber seguido teniendo contacto luego de estos encuentros fugaces: “No, con ninguno de los dos”.