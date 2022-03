Bermúdez liquidó a Macri: "fue el que más endeudó a la Argentina"

El Patrón le pegó durísimo al ex presidente de la Nación por sus dichos contra Román.

Juan Román Riquelme y Mauricio Macri no tienen buena relación hace muchísimos años. Desde aquel famoso Topo Gigio que el ídolo de Boca le dedicó hasta los varios cruces mediáticos que han tenido a lo largo del tiempo. Y que de hecho siguen vigente, dicho sea de paso en las últimas horas el ex presidente del club y de La Nación le tiró con munición pesada a JR: "Nos está arruinando", dijo ante la pregunta de un hincha en la Expoagro 2022 de San Nicolás. Y ahora, el que salió a defender al 10 fue Jorge Bermúdez.

"La verdad a mí me da mucha sorpresa y después siento muchas cosas en el pecho. Amo este país aunque soy colombiano, tengo un hijo argentino que nació en esta tierra y estoy muy agradecido. Me sorprende que el mandatario que más endeudó a la Argentina históricamente, y que por eso no le puede dar lecciones a nadie de cómo se administra, salga a hablar de nuestro club", empezó pegando duro el Patrón.

https://twitter.com/TyCSports/status/1503155343530115077 #Boca Patrón Bermúdez, DURÍSIMO con Macri: "Aprendí a amar a este país como el mío y no hubo otro mandatario que endeudara más a la Argentina y que hiciera tan pésima administración como ese señor". pic.twitter.com/x8TPb2CxlT — TyC Sports (@TyCSports) March 13, 2022

Y la siguió: "Me sorprende porque cuando llegamos, el club no estaba ordenado económicamente y ahora sí lo está. De hecho, trajimos jugadores de mucho nivel. En el club se están haciendo bien las cosas, fuimos tres veces campeones, tenemos dos o tres finales por delante que no sabemos cuándo las vamos a jugar y muchas más experiencia, y lo único que se le ocurre hacer a nuestro amigo es salir a criticar".

Pero uno de los peso pesados del Consejo de Fútbol, de 50 años, no se quedó sólo en ese palazo a Macri, sino que además ahondó en el tema y siguió disparando. "Ese día que dijo lo que dijo había mucha gente tirándole piedras. Por eso creo que esto es una desviación... 'hablemos de otra cosa para que la gente no hable de lo que verdaderamente esté pasando'", cerró el Patrón en su diálogo con ESPN.