Martín Bravo está en plena pretemporada rumbo al Panamericano de mountain bike

El biker comodorense logró el respaldo para poder competir en la segunda mitad del año. El 11 de octubre tendrá el Cross Country de Bariloche.

El comodorense Martín Bravo mantuvo una importante reunión con el titular del Ente Comodoro Deportes, el profesor Hernán Martínez, y logró el apoyo para las competencias de la segunda mitad del año. Bravo se prepara intensamente rumbo al Campeonato Panamericano de Mountain Bike, que se desarrollará del 13 al 15 de noviembre en Mar del Plata.

“La verdad que feliz, contento, siempre chocho porque Hernán tiene el oído preparado, y siempre la predisposición del Ente para acompañar a los deportistas. Y es un orgullo para mí sentirme un deportista de Comodoro y poder representar no solamente a mi región, sino también al país en los distintos eventos”.

“Entrando en la fase de pretemporada, ya hace 15 días que estoy trabajando en esto y van a ser unas 12 largas semanas de trabajo específico de fuerza, de explosividad, de ir un poquito empujando los niveles, los límites, digamos, de la fuerza específica para después poder volcarlo de nuevo en la bicicleta. Esto siempre se hace a la par con la bici. Así que estoy muy enfocado y muy ilusionado en esta parte para poder llegar lo mejor posible al Panamericano, que va a ser en noviembre”, dice Martín Bravo.

PENSANDO EN TILCARA

Después de tantos años de entrenar, conocer su cuerpo, y por su profesión, el profesor Martín Bravo tiene su propia planificación de trabajo, lo cual comparte preparando a otros deportistas.

“La altura es parte de la pretemporada, no solamente se trabaja la fuerza, sino también el poder mejorar el perfil genético del trabajo realizado en pretemporada y lo ideal es siempre ir a la altitud, para poder mejorar las capacidades musculares y respiratorias. Son dos pilares fundamentales, un trabajo de resistencia, un deporte de resistencia como es el ciclismo, así que esos condimentos no pueden faltar”.

“Ese trabajo se va a empezar a reflejar mucho más en las competencias previas a las fechas importantes, como es ahora, que estoy preparando el Panamericano. Y antes de eso tengo dos carreras, tres carreras realmente importantes, una en la misma altitud en Tilcara, el Rally Cross de Tilcara (30 de agosto)”, dice con una sonrisa Martín Bravo.

Históricamente, el grupo más famoso que entrenó en Tilcara fue la Selección Argentina de Fútbol masculina en enero de 1986, bajo la dirección técnica de Carlos Salvador Bilardo.

LO PRIMERO SERA EL RALLY CROSS

Al regresar al nivel del mar, los atletas experimentan un "efecto turbo", tienen más resistencia, tardan más en cansarse y se recuperan mucho más rápido del esfuerzo físico.

Martín Bravo resume las competencias que se vienen para lo que resta del año. “La famosa Vuelta Ballenas que hay acá en la región, en Puerto Madryn (13 de septiembre), es una carrera dura, intensa porque hay muy buen nivel, así que me parece que es una buena fecha para poder no solo estar presente, sino también que sume a la preparación para el Panamericano. Y algo que está muy asemejado a la disciplina que yo hago, que es el Cross Country olímpico, se va a realizar en Bariloche el 11 de octubre, justo tres semanas antes del Panamericano para poder ahí afinar al máximo el ritmo de competencia y llegar lo mejor posible”.

El atleta Martín Bravo, cuenta con una trayectoria de más de 35 años en el mountain bike, especializándose en la modalidad de Cross Country Olímpico (XCO).

Entre los últimos logros de Bravo se puede mencionar que en octubre de 2025 se consagró subcampeón sudamericano en el certamen continental disputado en Chile. Luego en febrero de 2026, consiguió el campeonato Patagónico de Mountain Bike, manteniendo el dominio regional en el sur del país. En marzo y abril de este año 2026 fue Top10 en el Campeonato Mundial Masters de Mountain Bike (XCO). En la competencia celebrada en Nevados de Chillán, Chile, obtuvo un histórico 10º puesto en la categoría B2 (45 a 49 años) entre más de 130 corredores internacionales, tras remontar desde la posición de salida número 33.

“No tener lesiones, de poder entrenar y el trabajo consciente de mes a mes hace eso posible. El alejarme de las lesiones, el poder ir incrementando gradualmente también las cargas y los volúmenes, eso te da seguridad como deportista. El que no tengas, problemas físicos o inconvenientes físicos, que son a veces parte también de la preparación, que no impidan el seguir entrenando, creo que es algo que siempre cuidé desde el primer año que estoy compitiendo”, aseguró Bravo.

El atleta comodorense lleva 25 años compitiendo en el alto rendimiento pero está cumpliendo 36 años en su carrera deportiva, es todo un ejemplo de vida, un referente en el deporte de la ciudad. “Uno llega a un momento de que ya comprende perfectamente, no solo lo que está pasando, sino lo que sabe que está por pasar, así que eso ayuda a prevenir lesiones”.

Martín Bravo se considera además del mountain bike, un multidisciplinario, que experimenta con carreras de aventura, triatlones, ironman, carreras de calle, competencias que le dejan mucha experiencia, que luego asimila y transmite a sus alumnos.

“Ahora estoy por cumplir 49 años, ya muy cerquita del medio siglo –sonrisas-, y encontrarme en un rendimiento excelente como casi en los primeros años, como cuando era Sub 23, cuando era élite, la verdad que estoy más que satisfecho con mi pasar deportivo actual. Y muy feliz, porque siempre Hernán -Martínez- con la verdad y la posta, siempre con una palabra de aliento y positivo para poder seguir adelante”.