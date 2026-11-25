El proyecto autogestivo prepara su undécima edición para enero de 2027 en el Centro Cultural de Rada Tilly. Artistas de distintas disciplinas podrán presentar sus obras y proyectos hasta el 6 de diciembre.

Bien del Sur vuelve a Rada Tilly y abre la convocatoria a artistas

Bien del Sur abrió la inscripción para su undécima edición, que se realizará en enero de 2027 en el Centro Cultural de Rada Tilly. La convocatoria está dirigida a artistas de distintas disciplinas que quieran mostrar sus producciones y ponerlas en diálogo con otras formas de crear en la Patagonia. El plazo para enviar las propuestas vence el 6 de diciembre.

El regreso a Rada Tilly tiene un antecedente cercano. En enero de 2026, el mismo Centro Cultural albergó la octava edición, que reunió a 20 artistas con obras atravesadas por el territorio, la memoria y la experiencia de habitar el sur.

El trabajo compartido también pasó por el montaje, una instancia en la que los propios artistas participaron de la preparación de la muestra.

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DE UNA CARPETA A UNA RED DE ARTISTAS

Antes de llegar a Rada Tilly, Bien del Sur empezó con una carpeta de obras que Martina Acevedo, Agustina Vázquez y Luz Ojeda llevaron a la entonces Casa de Comodoro Rivadavia, en el barrio porteño de Recoleta.

Las tres se habían instalado en Buenos Aires para estudiar y desarrollar su trabajo. Querían exponer junto a otros artistas patagónicos y abrir un espacio para una producción que encontraba pocas oportunidades de circular.

A los primeros participantes de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly se sumaron artistas de Caleta Olivia, Esquel y Bariloche, entre otras localidades. Algunos se conocieron en las inauguraciones y siguieron trabajando juntos después de que las obras salieran de la sala. De esos cruces surgieron colaboraciones entre disciplinas que ampliaron el alcance del proyecto.

En su décima edición, Bien del Sur llevó “Coordenadas fuera del mapa” al Centro Cultural Provincial de Rawson. Allí, artistas de distintos puntos de Chubut viajaron para compartir el montaje y la inauguración.

La muestra, curada por Joaquín Sánchez Trabol, reunió trabajos sobre el paisaje urbano, la memoria familiar y las identidades, entre otros temas, para explorar distintas maneras de contar la Patagonia desde quienes la habitan.

COMO PRESENTAR UNA PROPUESTA

Quienes quieran participar deberán enviar un único archivo PDF a [email protected] hasta el 6 de diciembre. El archivo debe incluir los siguientes datos y materiales.

Nombre completo, correo electrónico, teléfono y lugar de residencia.

Una breve presentación personal y una descripción de sus intereses y proyectos artísticos.

Fotografías, documentación y fichas técnicas de las obras propuestas.

La organización notificará por correo electrónico a quienes resulten seleccionados.