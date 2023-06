Bigornia venció a Chenque y es campeón del Austral

Se disputó este sábado por la tarde la final del torneo Austral de rugby entre Bigornia Club de Rawson y Chenque RC de Comodoro Rivadavia, en cancha de Puerto Madryn RC.

La victoria por 23-17 -parcial 9 a 10- fue para el conjunto de la capital provincial, que terminó su participación de manera invicta y repitió el título que había obtenido en 2021.

Al igual que en la primera fecha, donde el “Yunque” ganó 45-41, el partido fue muy parejo y recién encontró su definición en el último tramo.

Seis penales de Junior Flores y un try de Tomás Canario, le dieron la victoria a Bigornia, mientras que para el conjunto de El Trébol fue fundamental la actuación de Nicolás Silvera, con un try, un penal y dos conversiones, más el aporte de Esteban Masclans con un try.

El partido fue cambiante y nunca tuvo un dominador absoluto. Las inconductas y las infracciones, propias de los nervios, fueron volcando la balanza para uno u otro lado. Finalmente, Bigornia supo enfriar la cabeza en los últimos minutos y se quedó con una trabajada y justa victoria sobre Chenque.