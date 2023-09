Blessed: con la música al hombro desde el sur

En las últimas horas el artista comodorense Sebastián Montecino, más conocido como Seba Blessed, estrenó el video de su último tema musical “3 AM”, en donde relata cómo se inspira para escribir canciones mientras en las imágenes se pueden ver las calles de Comodoro Rivadavia.

BLESSED - 3AM

Nacido y criado en el límite de los barrios Quirno Costa y San Isidro Labrador, desde chico la música fue parte de su andar cotidiano, caminando las calles de Comodoro Rivadavia a los inicios del 2000. Todo empezó con una banda que tenían con amigos con la que nunca se presentaron, pero disfrutaban el ensayar y encontrarse.

En esos tiempos Blessed se encontró con el mundo del rap y del hip-hop, que era furor en la ciudad del viento y se bailaba en las esquinas céntricas y de los barrios “desde esa época que me metí y no salí nunca más. Un día entré al estudio Periferia Récord, en ese estudio conocí mucha gente que me contagió el amor al rap y se me hizo más fácil aprender a rimar, mejoré mi técnica y significó un gran crecimiento. Jauriman (otro referente musical de la ciudad) me dio una mano enorme, me grabó mis primeras canciones y de ese momento fue una medicina al alma, muy agradecido por el hermoso gesto que tuvo. Es un grande que siempre está apoyando a la cultura”, relata a El Patagónico el músico de larga trayectoria.

BLESSED - RELAX Video Oficial - Shot by Mundo Jim

Las influencias de sus letras están en el andar cotidiano, en las historias de sus amigos, de la calle que siempre supo patear desde chico y en las cuales supo ver y vivir distintas historias. “En ´3 AM´, arranco diciendo ´despierto 3 AM no me puedo dormir, los ángeles me llaman tengo que escribir´, y eso fue así, es algo que me bajó y lo escribí de un tirón, esos ángeles yo los siento y es la gente que se fue y me acompaña a pesar de no estar acá conmigo”, detalla sobre su forma de escribir y la manera en que las letras bajan para luego poder ser escritas.

El artista que no se encierra en un género y experimenta con el rock, el reggae y el trap, además del rap y el hip-hop, detalla a este medio: “soy como una oveja negra en familia (risas), porque preparan autos de competición, están entre los fierros, mientras yo salí músico, desde chico que me tiró ese palo y fui un poco contra la corriente en ese sentido”, agrega.

Blessed busca seguir creciendo en el plano artístico, pide más apoyo a la música de Comodoro Rivadavia y asegura que en la ciudad hay mucho potencial: “ojalá podamos seguir creciendo todos los artistas de la ciudad, tenemos un potencial muy grande, hay que apostar a la ciudad y seguir haciendo música, a veces se hace difícil por los costos, pero seguimos y seguiremos apostando a la ciudad”.

BLESSED CREW

En su andar musical, además de su faceta solista, Sebastián está abocado de lleno a su banda Blessed Crew, que cuenta con Francisco "Paco" Emanuel Oporto Romero en bajo, Gabriel "Paco" Solís en batería, Jeremías Fabián "Sherito" Barría y Fernando "Fakka" Gabriel Rosas en guitarra.

“Hicimos un disco muy bueno, que se llama ´Blessed´, que quedó hermoso y ahora nos vamos a meter a ensayar para sacar el siguiente, estoy abocado al 100% con la banda, tenemos muy buenos músicos que le dan un sonido excelente y experimentamos mucho, no nos encerramos en un género, vamos navegando musicalmente por distintos estilos”.

La banda se presentará en el Octoberfest que se realizará en El Rincón Cultural, que también contará con otras bandas locales que emergen y crecen en la ciudad, a pesar de las dificultades que se encuentran a la hora de emprender artísticamente.