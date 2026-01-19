Boca derrotó 2-1 a Olimpia

El “Xeneize”, que comenzó perdiendo, se impuso con goles de Tomás Belmonte y Mateo Gamarra, en contra. Hugo Quintana hizo el tanto de los paraguayos.

Boca Juniors derrotó 2-1 a Olimpia de Paraguay en el partido correspondiente al amistoso de pretemporada, disputado en el estadio Único de San Nicolás.

Los goles del “Xeneize” fueron convertidos por Tomás Belmonte y Mateo Gamarra en contra, mientras que para Olimpia había abierto el marcador Hugo Quintana, en una acción que sorprendió al arquero xeneize por un desvío en el trayecto de la pelota.

Desde el inicio, de la mano de Leandro Paredes y acompañado por Ander Herrera, el Xeneize tomó la delantera dentro del campo de juego, pero el duro Olimpia lo incomodaba en el arranque de las acciones.

Pero cuando poco pasaba, el equipo de Pablo Sánchez madrugó al conjunto de Claudio Ubeda y, a los 12, se adelantó en el marcador cuando Hugo Quintana ingresó al área y, en el intento de tirar un centro, la pelota se desvió en Juan Barinaga para que se meta por encima de Agustín Marchesín, dándole el 1 a 0 a Olimpia, que corrió con algo de suerte.

Aunque el cimbronazo para el “Xeneize” no culminó ahí, porque pocos minutos después Miguel Merentiel pidió el cambio debido a que sintió una molestia en el gemelo derecho, a una semana del inicio del Torneo Apertura. Con la salida del uruguayo, Lucas Janson ingresó al campo de juego.

Con el correr de los minutos, Boca se hizo de la pelota y comenzó a ir en busca del empate. Y, con la misma suerte que corrió el equipo paraguayo en la apertura del marcador, el “Xeneize” logró el empate. Alan Velasco recibió la pelota cerca de la medialuna del área y, apenas controló, sacó un fuerte remate que tras un rebote en Janson y luego en Mateo Gamarra, terminó entrando al arco con algo de carambola.

El empate le vino bien al equipo de Ubeda, que comenzó a crecer en el campo de juego, siendo superior a su rival. Y seis minutos después, Exequiel Zeballos fabricó una gran jugada por la izquierda, en donde con varios amagues dejó en el camino a Juan Vera, para luego desbordar y tirar un centro al punto penal para que Tomás Belmonte se eleve en el área para poner el 2 a 1.

La segunda parte comenzó muy friccionada, con fuertes y reiteradas faltas que hacían lento el juego al haber muchos cortes.

Con el pasar de los minutos y la gran cantidad de cambios, el partido siguió bajo en relación a su intensidad. Boca, que comenzó a sacar titulares para cuidarlos de cara al debut del Apertura, empezó a meterse algo más atrás y no llegaba tanto al área rival, algo que hizo crecer a Olimpia, que comenzó a amenazar a Marchesín, al que se lo notó seguro bajo los tres palos, aunque el equipo de “Vitamina” Sánchez movía y tenía la pelota pero le costaba ser determinante a la hora de atacar.

A falta de menos de 10 minutos, Ubeda plantó una línea de tres defensores con Nicolás Figal, Lautaro Di Lollo y Ayrton Costa, marcando una postura más pasiva para conservar el resultado del marcador y poder aguantar a un Olimpia que se venía con todo a buscar el empate.

En el cierre del juego, Boca no sufrió sobresaltos y se terminó llevando una buena.