Boca estiró la peor racha de su historia: 12 partidos sin ganar

Empató 1-1 de local ante Racing. Santiago Solari marcó para los de Avellaneda y Milton Giménez igualó el partido en la Bombonera, que terminó en silbidos.

En un intenso clásico, Boca Juniors extendió su racha a doce partidos sin poder ganar, al igualar de local 1-1 ante Racing Club en el marco de la 4° fecha de la Zona A del torneo Clausura de fútbol de la Liga Profesional.

El partido, que se jugó en la Bombonera, tuvo el arbitraje de Nicolás Ramírez, y de esa manera, Miguel Angel Russo sigue sin poder ganar en el actual certamen. En la visita, jugó de titular el delantero comodorense Tomás Conechny, jugador surgido de Comisión de Actividades Infantiles.

El marcador se abrió a los 31 minutos del segundo tiempo con el gol del ingresado desde el banco Santiago Solari para la “Academia”, mientras que el “Xeneize” lo igualó a los 43 a través del delantero Milton Giménez.

El primer tiempo tuvo intensidad y situaciones claras para ambos lados, donde Boca contó con la más peligrosa a los pies de Edinson Cavani, que intentó de taco tras un tiro de esquina, pero Facundo Cambeses respondió con una gran atajada.

Racing, mientras tanto, se aproximó con un remate de Agustín Almendra que Agustín Marchesín desvió al córner.

En el segundo tiempo, la visita logró ponerse en ventaja a los 31 minutos con un un rebote en el área, el cual fue capitalizado por Solari, que definió para el 1-0.

Boca reaccionó y, tras varios intentos frustrados ante Cambeses, encontró la igualdad a los 43 minutos con un cabezazo de Giménez luego de un centro preciso de Leandro Paredes.

Con este resultado, Boca suma tres puntos y se mantiene en el decimotercer puesto de la Zona A, mientras que Racing llega a cuatro unidades y se ubica en el duodécimo lugar.

En la próxima fecha, Boca visitará a Independiente de Rivadavia, mientras que el conjunto de Gustavo Costas recibirá a Tigre.