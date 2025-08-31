Boca ganó en Mar del Plata y lleva tres victorias seguidas

El “Xeneize” se impuso 2-0 ante Aldosivi y se ubica tercero en la Zona “A” del torneo Clausura de la Liga Profesional. Los goles los hicieron Di Lollo y Battaglia.

Boca Juniors trepó al tercer puesto de la Zona “A” al derrotar de visitante por 2-0 a Aldosivi de Mar del Plata, en el marco de la 7ª fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional de fútbol.

El partido, que se jugó en el estadio José María Minella, tuvo que el arbitraje de Sebastián Zunino, y los goles los marcaron Lautaro Di Lollo y Rodrigo Battaglia.

El partido emopezó con un trámite parejo, aunque con la visita intentando imponer presencia en campo rival. La primera parte se destrabó en el final: a los 47 minutos del primer tiempo, Lautaro Di Lollo apareció en el área y, de cabeza, marcó el 1-0 que abrió el camino para la victoria.

En la segunda mitad Aldosivi tuvo alguna que otra chance de empatar el partido, pero en su mejor momento llegó el segundo del Xeneize, esta vez por parte de Rodrigo Battaglia, que otra vez de cabeza puso el 2-0 tras el centro de Leandro Paredes.

Con esa victoria, la tercera en fila, el “Xeneize” trepó al tercer puesto del campeonato con 12 puntos, quedando a dos del líder Barracas Central. El “Tiburón”, mientras tanto, se hunde en el último lugar con solo 3 unidades y se única penúltimo en la tabla de los promedios.

En la próxima fecha, Aldosivi visitará a Sarmiento de Junín en un partido clave por el descenso, mientras que Boca irá al Gigante de Arroyito, para medirse con el Rosario Central de Angel Di María.