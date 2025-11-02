Se impuso ante Estudiantes por 2-1, con goles de Zeballos y Merentiel, éste de penal. Cetré había empatado para el “Pincha” desde los doce pasos.

Boca logró un agónico triunfo en La Plata y lidera la Zona A

Boca Juniors se subió este domingo a lo más alto de la Zona “A” al derrotar de visitante, y en tiempo de descuento por 2-1 a Estudiantes de La Plata.

El partido, que se jugó en el Estadio Jorge Luis Hirschi, y que correspondió a la 14ª fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional, tuvo el arbitraje de Leandro Rey Hilfer.

La primera parte del encuentro comenzó con pocas emociones y llegadas por parte de ambos equipos hasta que, a los 47 minutos, Exequiel Zeballos recibió una infracción dentro del área por parte de Facundo Rodríguez y el árbitro no dudó en sancionar la pena máxima.

No obstante, el joven delantero fue el encargado de ejecutar el disparo desde los doce pasos, pero el balón se estrelló en palo derecho del arquero Fernando Muslera, quien se había arrojado al sector izquierdo.

Por otro lado, el complemento comenzó de manera frenética con un tiro en el travesaño por parte de Tiago Palacios.

A los 4’, Zeballos tuvo en sus pies la chance de redimirse tras fallar el penal y no perdonó. El santiagueño recibió un pase filtrado de Milton Giménez y sacó un zurdazo cruzado para abrir el marcador.

Sin embargo, diez minutos más tarde apareció Edwin Cetré para poner las tablas en el resultado desde el punto penal, picándole la pelota al arquero “xeneize”. Tras una falta del arquero de Boca, Agustín Marchesín, sobre Cristian Medina, el atacante colombiano picó la pelota en su ejecución empató el encuentro.

En uno de los mejores momentos del elenco platense en el partido, Gabriel Neves cometió una fuerte infracción sobre Ander Herrera y el encargado de impartir justicia, a instancias de VAR, le mostró la tarjeta roja.

En tiempo de descuento se desató la polémica luego de que el Rey Hilfer sancionara la pena máxima para el visitante luego de una presunta falta sobre el propio jugador español. El encargado de cobrar el remate fue Miguel Merentiel y el uruguayo sentenció el partido.

Con ese resultado, Boca se subió a lo más alto de la Zona “A” con 23 puntos -este lunes puede ser pasado si Central Córdoba le gana a Racing en Santiago del Estero-, mientras que Estudiantes, se quedó en el quinto lugar con 21 unidades.

En la próxima fecha, el “Pincha” visitará a Tigre, mientras que Boca jugará en su cancha una nueva edición del Superclásico ante River.