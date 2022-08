Boca venció 2-1 al líder Atlético Tucumán y se mete en la pelea  

En una cita clave en la lucha por el título, Boca Juniors venció 2-1 al puntero Atlético Tucumán, por la 16ª fecha de la Liga Profesional de Fútbol.

El primer tiempo fue a pedir de Atlético Tucumán. Si bien no controló la pelota los 45 minutos, no sufrió los avances de Boca y pudo golpear con certeza en el arco rival. A los 16', de cabeza, Augusto Lotti cambió la dirección de un remate desde la izquierda de Ramiro Carrera y sorprendió a Agustín Rossi, quien no pudo reaccionar para atajarla.

Por su parte, el Xeneize no disparó al arco más que con un tiro libre de Óscar Romero. Luis Vázquez probó de afuera pero se le fue muy desviado. Sobre el final, La Bombonera habló: "Movete, Boca, movete... que esta hinchada está loca, hoy no podemos perder".

En el complemento, Boca continuó intentando con varios centros al área de Lampe, pero no lograba concretar su objetivo. Hasta que Luca Langoni, luego de un centro de Sebastián Villa, puso la cabeza y marcó el empate. Luego, a pocos minutos para el final, el pibe encontró la pelota tras un córner y metió un sablazo para mandarla a guardar y anotarse un doblete.

El final del partido fue electrizante y polémico, porque el árbitro Fernando Espinoza no sancionó un claro penal por codazo de Carlos Zambrano sobre Ignacio Puch. Tampoco actuó el VAR a cargo de Jorge Baliño. Al margen de esta acción que traerá mucha controversia, Boca pudo aumentar de contra cuando Benedetto le dejó servido el gol a Luis Vázquez, quien se nubló y permitió que Lampe se quedara con la pelota. El propio Vázque había reventado el travesaño con un cabezazo.

..................

Síntesis

Boca 2 / Atlético Tucumán 1

Boca Juniors: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Carlos Zambrano y Frank Fabra; Guillermo Fernández, Alan Varela y Juan Ramírez; Oscar Romero; Sebastián Villa y Luis Vázquez. DT: Hugo Ibarra.

Atlético Tucumán: Carlos Lampe; Martín Garay, Bruno Bianchi, Manuel Capasso y Matías Orijuela; Renzo Tesuri, Guillermo Acosta, Joaquín Pereyra y Ramiro Carrera; Ramiro Ruiz Rodríguez y Augusto Lotti. DT: Lucas Pusineri.

Gol PT: 16’ Augusto Lotti (AT).

Goles ST: 31’ y 41’ Luca Langoni (BJ).

Cambios ST: 13’ Darío Benedetto x Ramírez (BJ), 24’ Luca Langoni x Romero (BJ), 29’ Nicolás Thaler x Lotti (AT), 34’ Aarón Molinas x Fernández (BJ), 38’ Cristian Menéndez x Tesuri (AT) e Ignacio Puch x Ruiz Rodríguez (AT), 45’ Mateo Coronel x Garay (AT).

Amonestados: Zambrano, Advíncula, Fernández, Langoni (BJ). Garay (AT).

Incidencias: No se registraron.

Árbitro: Fernando Espinoza.

Estadio: La Bombonera.