La “Verde” se impuso 2-1 por el repechaje intercontinental y la próxima semana, ante Irak, irá en busca de su pasaje al Mundial.

Bolivia derrotó a Surinam y está a un paso de la Copa del Mundo

La selección de Bolivia venció 2-1 a Surinam y jugará la final del repechaje intercontinental al Mundial 2026 el próximo martes contra Irak. El equipo de Óscar Villegas se repuso al gol de Liam Van Gelderen gracias a los cambios de su entrenador. Los ingresos de Moisés Paniagua y Juan Godoy cambiaron el trámite porque el primero marcó el empate y el segundo provocó el penal marcado por Miguel Terceros para sellar la remontada en la ciudad mexicana de Monterrey.

La primera llegada del partido fue del equipo boliviano, a los 21 minutos, con un remate desde el vértice izquierdo de Ronnie Fernández que el arquero Etienne Vaessen pudo desviar con los puños, sobre su palo izquierdo.

Siete minutos después llegó el conjunto surinamés, con un centro atrás de Gyrano Kerk para dejar libre a Joel Piroe, cuyo remate de primera salió alto.

Cuando iban 31 minutos, Fernández filtró un pase por izquierda para habilitar la subida de Robson Matheus, que picó la pelota por encima del achique de Vaessen, con un disparo que se fue cerca del segundo palo y ningún compañero pudo empujar contra el arco libre.

El arquero Guillermo Viscarra salvó a la selección boliviana a los 34 minutos, cuando detuvo con la cabeza un remate desde el área chica de Myenty Abena, luego de un desborde por izquierda y centro atrás.

En el segundo minuto del complemento, Liam Van Gelderen aprovechó un rebote en el área, luego de un disparo que Viscarra no pudo contener, y punteó la pelota para el 1-0.

La igualdad llegó a los 26 minutos, cuando el recientemente ingresado Moisés Paniagua se quedó con un rebote dentro del área y sacó un remate con la punta del pie derecho, que entró lento y rasante por el palo izquierdo de Vaessen.

Tres minutos después, el extremo Miguel Terceros recibió al borde del área grande y sacó un remate rápido de primera, que fue desviado por un defensor y detenido por el arquero surinamés.

A los 33 minutos, luego de una falta sufrida por el delantero Juan Godoy dentro del área, Terceros cambió un penal por gol con un zurdazo bajo y cruzado y puso al conjunto boliviano en ventaja, a 12 minutos del final.

La última llegada fue de Surinam, en el décimo y anteúltimo minuto de descuento, con un remate desde el borde del área de Denzel Jubitana, que hubiera entrado por el segundo palo aunque fue desviado de cabeza por un defensor.