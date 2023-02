Bomberos inauguró la remodelación de su cuartel del barrio Mosconi

“Para nosotros esto es realmente importante y queríamos acompañarlos, ya que Bomberos Voluntarios es una institución de Comodoro Rivadavia fundamental y con mayor credibilidad que tiene nuestra ciudad”, destacó el intendente Juan Pablo Luque.

“Entendimos que era necesario modernizar, renovar y estar a la altura de las circunstancias de sus necesidades, por tal motivo cuando vino Juan Carlos Ana, con Felipe y José Ayamilla nos reunimos para saber las distintas problemáticas que tenemos e intentar resolver. Allí surgió la necesidad de llevar adelante una obra importante como la que inauguramos hoy”, manifestó.

En otra línea, el mandatario local remarcó la labor y la ayuda por parte del Estado local con otras instituciones de la ciudad, sin embargo, aseguró: “existen algunas que sin duda tienen prioridad por el rol que cumplen y Bomberos Voluntarios es una de ellas por su función dentro de la ciudadanía. Como intendente establezco prioridades y los invito -en estos diez meses que nos queda- a continuar con esta línea de trabajo para poder llevar adelante las obras que nos comprometimos”.

“Hay concejales como Marcos Panquilto que tienen vocación de trabajo junto al secretario Maximiliano Sampaoli, con quienes estuvimos trabajando el año pasado en la ordenanza que nos permite tener mayor cantidad de ingresos destinados a los bomberos”, acentuó.

Por último, insistió en “aprovechar este tiempo para modernizar, mejorar las instalaciones, entre otras cuestiones pendientes a fin de mejorar la labor que desarrollan. Siento mucho orgullo por el amor que le tienen a la ciudad, a los ciudadanos y a su esfuerzo diario. Sigamos trabajando juntos porque esta es la mejor manera de brindar un buen servicio a la comunidad”, exclamó Luque.

“Gracias al intendente que tiene la voluntad de resolver los problemas”, indicó, mientras tanto, el presidente de la Asociación de Bomberos, Felipe Di Marco. Fue al brindar unas palabras de agradecimiento en el acto de reinauguración de las instalaciones en Km 3. “Hace 28 años vimos la necesidad de cubrir una jurisdicción que para el destacamento 2 de Km.8 era cada vez más grande, motivo por el cual decidimos construir un cuartel”, añadió.

“Empezamos las conversaciones con la empresa YPF que nos dio en comodato este edificio. Con mucho trabajo, esfuerzo y poco recurso hace 27 años -un día como hoy- pudimos inaugurar este cuartel que cumplió con la necesidad de Km.3 y los barrios adyacentes. No muy lejos, en una visita con miembros de la comisión directiva, fuimos a ver al señor intendente y les planteamos el problema del espacio, pero antes que terminemos de hablar nos dijo ya empiecen a remodelar las instalaciones”, recordó Di Marco.

En esta línea, comentó: “nos llevó tiempo reparar una obra vieja, tuvimos inconvenientes pero lo hicimos. No me canso de decir gracias señor intendente porque sin voluntad las cosas no pasan. Sin embargo, acá la hubo y junto a los concejales y funcionarios pudimos reinaugurar las instalaciones. Gracias a los bomberos que cumplen sus guardias velando por la comunidad, a los que colaboran con las instituciones y a los representantes de las empresas que continuamente ayudan”, finalizó el presidente de la Asociación.