Borracho, se metió a un bar con su auto y le pidió selfies a los policías

Un joven alcoholizado destrozó el frente de un comercio en Zapala, al impactar con un auto. Pese a la magnitud del choque, no se registraron personas heridas ya que el lugar se encontraba cerrado.

El nuevo suceso provocado por un conductor borracho ocurrió este domingo, alrededor de las 10 de la mañana, cuando un joven de 19 años que circulaba a alta velocidad por avenida Roca, en pleno centro de la ciudad, perdió el control del vehículo.

Dado el estado en que se encontraba, no pudo estabilizar la marcha del auto y terminó impactando de lleno contra el frente de la cervecería “Bulebar”. Esto ocasionó que la fachada del comercio, construido íntegramente en madera, quedara destrozado.

En el momento del accidente, en la calle se encontraban algunos vecinos que presenciaron el choque y avisaron inmediatamente a la Policía, por lo que a los pocos minutos arribó un patrullero al lugar.

Cuando llegaron, los uniformados se encontraron con dos jóvenes en estado de ebriedad que después del impacto se habían podido bajar del vehículo por sus propios medios. Por lo que relataron algunos testigos del hecho, el joven conductor estaba tan borracho que se acercaba a los policías para pedirles selfies, en tono de broma por lo ocurrido.

Pese a que la policía tomó intervención en el hecho, al no haber personas heridas no demoró al conductor. No obstante, secuestraron el vehículo y realizaron las contravenciones pertinentes al chofer. En tanto, este se retiró a pie del lugar, bromeando con su acompañante, otro joven del que no se precisó la edad.

Minutos después llegó al lugar la dueña de la cervecería, quien adelantó que el choque causó importantes daños, por el material de la construcción. A pesar de los daños, la comerciante agradeció que el siniestro haya ocurrido en un horario en que el local permanece cerrado, sin atención al cliente.