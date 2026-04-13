Branco Durán continuará detenido por el homicidio de Ariel Cardozo

El juez resolvió sostener la medida cautelar hasta la audiencia preliminar al considerar vigente el riesgo de fuga.

El pasado viernes por la mañana se llevó a cabo la audiencia de revisión de la prisión preventiva de Branco Durán, imputado por el homicidio de Ariel Nicolás Cardozo, ocurrido el domingo 5 de octubre del año pasado en inmediaciones de la estación de servicio ubicada en Pellegrini e Yrigoyen.

Durante la audiencia, la fiscal Verona Dagotto solicitó la continuidad de la medida cautelar hasta la audiencia preliminar —o por un plazo máximo de seis meses— al sostener que persisten los riesgos procesales que motivaron su dictado. En ese sentido, recordó que ya fue presentada la acusación pública y detalló los elementos probatorios reunidos en el legajo.

“Son los elementos de convicción suficientes con que cuenta la fiscalía, que sustentan la acusación pública presentada en el día de la fecha y habilitan a evaluar si siguen vigentes o no los peligros de fuga y de entorpecimiento”, argumentó la funcionaria judicial.

Por su parte, el defensor particular Guillermo Iglesias pidió la libertad de su asistido bajo medidas sustitutivas, tales como presentaciones semanales ante la Oficina Judicial y la prohibición de salir de la ciudad sin autorización. La defensa planteó “una crisis sobre la determinación real del autor”, y descartó la existencia de riesgos procesales.

Finalmente, el juez penal Alejandro Soñis resolvió mantener la prisión preventiva de Durán hasta la finalización de la audiencia preliminar. El magistrado consideró vigente el peligro de fuga, aunque descartó el riesgo de entorpecimiento de la investigación.

EL SUEÑO TRUNCO DE UN JOVEN BONAERENSE

Ariel Cardozo tenía 29 años y era oriundo de Ciudad Evita, provincia de Buenos Aires. Viajaba regularmente a Comodoro para vender medias y otros productos en la calle, con el objetivo de “hacer una diferencia” económica. “Era una persona sana, no consumía drogas ni estaba metido en nada raro. Todo lo que dicen en redes sociales son mentiras”, aseguró en su momento Agustina Rosas, su novia.

Según el relato de la mujer, Ariel convivía con otros cinco vendedores en un departamento alquilado en la zona de avenida Constituyentes. “Compartían los gastos, trabajaban día y noche en la YPF para juntar plata y poder volver. No vivían en ningún barrio lujoso como se dice”, aclaró.

Consultada sobre los motivos del ataque, Rosas mencionó que un mes antes del crimen Ariel y sus compañeros habían tenido una pelea con cuidacoches (“trapitos”) que les intentaron robar. “Les quisieron sacar el bolso y apuñalar a uno de los chicos. Desde entonces había tensión”, recordó.

De acuerdo a la acusación, Branco Durán disparó en cuatro oportunidades contra un amigo de Cardozo, provocándole heridas en el cuello y el tórax, mientras que su hermano efectuó disparos que impactaron en la cabeza de la víctima, causándole la muerte por traumatismo encefalocraneano. Los atacantes huyeron del lugar y los heridos fueron asistidos, aunque Cardozo fallecería poco después.

La fiscalía imputó a Durán por homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por el uso de arma de fuego, un hecho consumado y otro en grado de tentativa, en concurso real.

Entre las pruebas reunidas se cuentan testimonios y registros fílmicos que muestran el recorrido de los hermanos Durán antes y después del ataque. En una de las grabaciones incluso se escucha que planeaban fugarse. Solo Branco Durán fue detenido, mientras que sus dos hermanos continúan prófugos.

El Fiat Punto fue secuestrado durante los allanamientos posteriores, en los que también se detuvo a Durán, quien se encontraba oculto en una vivienda del barrio San Cayetano e intentó escapar al ser descubierto.

La investigación preliminar indica que el conflicto habría comenzado horas antes, en la zona costanera, cerca del CIP, cuando un grupo de “trapitos” intentó vender un parlante defectuoso a los vendedores ambulantes. Las cámaras de seguridad muestran luego el recorrido del Fiat Punto, que buscó a las víctimas hasta hallarlas en la estación de servicio.