Britney Spears contó que su abuelo abusó durante años de su propia hija

La cantante y "princesa del pop" estadounidense Britney Spears compartió detalles escalofriantes sobre el abuso que supuestamente sufrieron miembros de su familia a manos de su abuelo, quien, según afirmó, agredió sexualmente a una de sus hijas durante cinco años.

En sus impactantes memorias, "The Woman In Me", la superestrella del pop no solo habló sobre las luchas de su propia vida, sino que también afirmó que su abuelo paterno, June Spears, comenzó a abusar de una de sus hijas, Leigh Ann Spears Wrather, cuando tenía solo 11 años.

"Una de las medias hermanas de mi padre dijo que June abusó sexualmente de ella desde que tenía once años hasta que se escapó a los dieciséis", escribió la cantante en el libro recientemente publicado.

"En mi familia se decía que los hombres de Spears tendían a ser malas noticias, especialmente en términos de cómo trataban a las mujeres", dijo.

La cantante explicó que su abuelo, un ex oficial para el Departamento de Policía de Baton Rouge (Luisiana), tuvo diez hijos con tres esposas. Fue acusado de haber internado a dos de sus tres esposas en un "horrible" manicomio.

Britney recordó cómo a su abuela paterna, Jean, le administraron litio, una droga con la que la cantante fue medicada más tarde durante su tutela, tras la muerte de su hijo de tres días. Se suicidó de un disparo, ocho años después, sobre la tumba del niño.

Afortunadamente para Britney, su abuelo "se suavizó a medida que envejecía". "No experimenté al hombre cruel que había abusado de mi madre y sus hermanos, sino más bien a un abuelo que parecía paciente y dulce", dijo.

EL PROPIO PADRE

La historia de Britney había sido confirmada en una investigación de la revista New York Magazine de 2022 por tía de Britney, quien contó que el ex oficial de policía la había abusado de ella en reiteradas oportunidades. "Espero que esté ardiendo en el infierno", dijo a la publicación en ese momento.

En sus memorias, Britney insinúa que la conducta de su abuelo fue heredada por su padre, Jamie Spears, quien la sometió durante 13 años en su controvertida "tutela", encarcelándola efectivamente en una de las tutelas legales más severas e inusuales.

El padre de la cantante tomó el control como responsable de su dinero y su vida personal en 2008 después de algunos problemas de salud mental. Durante los siguientes 13 años, se le ordenó a quien podía ver, cuánto podía gastar e incluso se le prohibió tener hijos.

"Demasiado enferma para elegir mi propio novio, pero saludable para aparecer en programas de entrevistas y para cantar frente a miles de personas en diferentes partes del mundo cada semana", recuerda.

"Desde ahí en adelante, comencé a pensar que (mi padre) me veía apenas como puesta en la tierra para ayudarle a conseguir dinero", sostiene.

La tutela finalizó en 2021 por orden judicial, pero fuera de colaboraciones con los cantantes Elton John y will.i.am, Spear no retomó por el momento su carrera musical.

Decidida a reparar su pasado, la estrella que se volvió un fenómeno global del pop y ganadora de un premio Grammy cuenta su historia en una autobiografía que salió esta semana pero ya lidera la lista de más vendidos de Amazon y tiene un éxito comercial asegurado.

En sus páginas, la "princesa del pop" detalla la agonía de formar parte de una familia que ella cree que le falló y de una industria que devoró su talento sin piedad y detalla, especialmente, sus esfuerzos inútiles por escapar de la influencia de su padre obsesionado por controlarla.

En los meses siguientes al fin de la tutela su vida personal fue turbulenta: se casó con un exbailarín, anunció un aborto espontáneo, y luego oficializó su separación, encaminándose a su tercer divorcio. La autobiografía fue concluida antes del último episodio de su relación con Sam Asghari, por lo que no figura en estas páginas.

JUSTIN TIMBERLAKE Y COLIN FARRELL

En extractos que circularon antes de su lanzamiento, el libro habla sobre un aborto que ella dice que su exnovio, y colega del Mickey Mouse Club, Justin Timberlake, le instó a concretar luego de enterarse que Spears estaba embarazada de él.

Cuando la pareja se separó y él se hizo famoso con la canción "Cry Me A River", que se rumoreaba era la respuesta de Timberlake a una infidelidad de Spears, ella escribe que la categorizaron como "la prostituta que le rompió el corazón al niño dorado de América".

En realidad, ella afirma que Timberlake estaba "feliz correteando en Hollywood", mientras ella estaba "en estado de coma en Luisiana".

El libro también habla del breve y apasionado romance de Britney con el actor irlandés nominado al Óscar, Colin Farrell, que ella describe como "una trifulca de dos semanas". "Trifulca es la única palabra para eso, estábamos uno encima del otro, nos agarrábamos con tanta pasión que era como si estuviésemos en una pelea callejera", dice.

La década de los 1990 le trajo fama y notoriedad en partes iguales, y se convirtió en asidua de fiestas a las que asistían celebridades como Paris Hilton y Lindsay Lohan. Spears insiste en que nunca había drogas y que no tenía problemas con la bebida. Admite que tomaba Adderall, un medicamento a base de anfetaminas para el déficit de atención.

Un escándalo público con su segundo esposo, Kevin Federline, y una dura pelea por la custodia de sus dos hijos anticiparon el punto más bajo de su carrera, cuando se afeitó la cabeza y golpeó el auto de un fotógrafo.

"Esas semanas sin mis hijos, perdí el juicio una y otra vez", escribe. "No sabía ni cómo cuidar de mí", agrega. "Comencé a pensar de alguna manera como una niña".