Brutal agresión al ex intendente Albaini

El exintendente de Puerto Pirámides y exdiputado provincial, Alejandro Albaini, fue brutalmente agredido por dos personas en el interior del edificio de la Municipalidad de Puerto Pirámides. Según relató Albaini a Jornada, los agresores fueron el concejal oficialista Luis García Trucco y el director de Ambiente y Tecnología municipal, Daniel Casielles, integrante del equipo del intendente Jorge Perversi.

Tras la agresión, Albaini debió ser internado para ser atendido por las graves heridas sufridas, sobre todo en la zona del rostro.

“Estaba realizando trámites personales en la Municipalidad y García Trucco y Casieles me increparon y me agredieron entre los dos. Mientras Casieles me hizo una traba con sus brazos, García Trucco me golpeó en el rostro y el resto del cuerpo, causándome heridas por las que tuve que ser internado”, detalló Albaini ante Jornada.

Según agregó, no queda claro las razones por las que ambos lo increparon y lo agredieron violentamente: “Entiendo que puede ser porque estoy colaborando con un amigo que está por lanzar una nueva operadora de buceo, y Casieles precisamente tiene una empresa similar. Debe ser por eso, pero no lo tengo claro”, señaló Albaini.