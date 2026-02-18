Buceadora desaparecida: investigan si hubo fallas en los deberes de cuidado

El Ministerio Público Fiscal informó que continúa la intensa búsqueda de Sofía Devries, una joven buceadora de 23 años que desapareció el lunes durante una práctica de buceo en la zona de Punta Cuevas, y confirmó que se investiga si existió responsabilidad penal en el hecho.

Según la información preliminar difundida por el MPF, la joven realizaba una inmersión a unos 20 metros de profundidad, en el marco de una certificación internacional de buceo (PADI), cuando por causas que aún son materia de investigación se habría descompensado y no pudo ascender por sus propios medios.

Tras el alerta, se activó el protocolo de emergencia y tomó intervención la Prefectura Naval Argentina, que desplegó buzos tácticos, equipos especializados y robots de exploración subacuática. El operativo se mantiene activo y se coordina con distintos organismos.

Declaraciones de la fiscal

La fiscal María Angélica Carcano, a cargo de la causa, brindó precisiones sobre el avance de la búsqueda en declaraciones a LU17.

“Se sigue buscando intensamente y de manera constante desde ni bien sale el sol”, afirmó, y detalló que “se están utilizando robots, además de buzos tácticos, y se realizan rastrillajes por tierra durante todo el día”.

Carcano remarcó que la búsqueda es “incesante desde el minuto uno” y que Prefectura “ha puesto todos los elementos disponibles”, aunque aclaró que durante la noche los buzos no pueden continuar operando por razones de seguridad.

Qué se investiga

La fiscal evitó brindar detalles específicos sobre las circunstancias exactas del hecho, al señalar que forman parte de la investigación en curso. No obstante, confirmó que en la salida participaban siete personas, además de un instructor y el patrón de la embarcación.

Uno de los ejes centrales de la pesquisa es determinar si el instructor se encontraba bajo el agua al momento del incidente y si se cumplieron los protocolos de seguridad exigidos para este tipo de prácticas.

“Desde el mismo momento en que Prefectura nos dio aviso de la desaparición, comenzamos a trabajar porque debemos determinar si existe un delito o no”, explicó Carcano, y agregó que mientras Prefectura concentra sus esfuerzos en la búsqueda, la fiscalía avanza en las medidas investigativas.

Respecto a una eventual imputación, la fiscal aclaró que aún no hay una calificación definida, ya que se analiza si pudo haber existido una violación a los deberes de cuidado u otras conductas relevantes desde el punto de vista penal.

Finalmente, confirmó que la operadora fue contratada por la escuela de buceo, y sostuvo que la responsabilidad de la empresa también será objeto de investigación.