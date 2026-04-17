Sanean canales pluviales en el 30 de Octubre y Moure

Durante la tarea de las cuadrillas municipales se retiró una gran cantidad de residuos. Las autoridades solicitan a los vecinos tener mayor conciencia y solidaridad para evitar obstrucciones, principalmente en época de lluvia.

Este viernes por la mañana, el personal de la Dirección de Pluviales a Cielo Abierto, dependiente de la Secretaría de Control Urbano y Operativo, a cargo de Miguel Gómez, concretó distintas tareas de limpieza en el canal pluvial que atraviesa los barrios 30 de Octubre y Las Américas, como así también en el evacuador de barrio Moure que conecta con el canal de la avenida Roca.

Desde la Municipalidad se trabaja de forma constante en la limpieza y el mantenimiento del sistema de pluviales, tanto en zona norte como sur de Comodoro Rivadavia con el objetivo de garantizar su correcto funcionamiento, sobre todo en caso de fuertes precipitaciones.

De esta forma, las cuadrillas, con el apoyo de una máquina retroexcavadora y un camión cargador, retiraron una gran cantidad de vegetación, tierra volada y distintos tipos de residuos que obstaculizaban el normal funcionamiento de dichos conductos. En el caso del canal de barrio Moure, se retiró una importante cantidad de residuos como chapas, bolsones, caños, cubiertas y una innumerable cantidad de botellas plásticas.

En relación a las tareas realizadas, el secretario Miguel Gómez, explicó: “se están coordinando tareas de mantenimiento y limpieza de pluviales en diversos barrios para evitar inundaciones y asegurar la circulación del agua”.

Y añadió: “cuando se detecta que algún pluvial está obstaculizado en lo que respecta a la circulación del agua, como ocurre en el canal de barrio Moure, se interviene de inmediato con maquinaria para acceder a la limpieza de la boca de tormenta, que suele estar repleta de residuos”.

En cuanto al pronóstico de lluvia para este sábado, el funcionario indicó que a través de Defensa Civil “vamos a tomar algunos recaudos y medidas, como disponer de grupos de trabajo para tomar intervención ante cualquier eventualidad”.

Gómez hizo un llamado a los vecinos por el gran volumen de residuos que se arrojan a distintos pluviales. “No se toma conciencia de esto, más en épocas que hay lluvias intensas donde tiende a circular más agua de lo normal, lo que agrava la situación”, argumentó. Por ello, solicitó mayor “conciencia y solidaridad de la comunidad, porque no alcanza solo con el trabajo de la Municipalidad, sino que cada uno debe hacer su parte para evitar o minimizar inconvenientes”.