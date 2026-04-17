Urbana fortalece la educación ambiental con charlas en Comodoro y Rada Tilly

Urbana Higiene Ambiental fortalece e invita a la comunidad educativa a participar de sus charlas y propuestas ambientales, con la posibilidad de solicitar encuentros en instituciones educativas o realizar tours guiados al Parque Ambiental.

Urbana impulsa PEYCA, su Programa de Educación y Comunicación Ambiental, una iniciativa que busca acercar herramientas concretas a la comunidad educativa para fomentar hábitos responsables en la gestión de Residuos Sólidos Urbanos, desde el origen, y fortalecer la conciencia ambiental a partir de edades tempranas.

En este marco, la empresa invita a docentes e instituciones educativas a sumarse activamente al Programa, accediendo a material pedagógico y solicitando charlas en establecimientos educativos o visitas guiadas al Parque Ambiental de Comodoro Rivadavia. Estas experiencias permiten conocer de primera mano el tratamiento de los residuos y comprender la importancia de la separación en origen como práctica cotidiana.

Los encuentros están a cargo de Jennifer Klenner, coordinadora del programa Generación Urbana, quien lidera las instancias educativas con propuestas adaptadas a cada nivel, combinando contenidos teóricos con dinámicas participativas que promueven el aprendizaje de manera significativa. Para acceder a los materiales o coordinar actividades, ingresar en: https://www.urbanacr.com.ar/peyca/

GENERACION URBANA

A través de este programa se desarrolla Generación Urbana (GU), la campaña educativa de Urbana Higiene Ambiental, dirigida a niños, niñas y jóvenes de entre 4 y 18 años de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly. La iniciativa nació en 2016, en conjunto con la apertura del Parque Ambiental, y se consolidó como uno de los principales ejes de educación en la región.

Desde su puesta en marcha, más de 28.000 alumnos ya participaron de charlas, talleres y recorridos educativos, en una propuesta que articula contenidos pedagógicos con experiencias directas en territorio. La campaña se estructura en distintas instancias según la edad de los participantes, con el objetivo de generar cambios de hábitos sostenidos en el tiempo y promover el compromiso con el cuidado del ambiente.

“Creemos que el cambio cultural en relación al cuidado del ambiente comienza con la educación. Generación Urbana nos permite acercarnos a las nuevas generaciones con herramientas concretas, promoviendo la responsabilidad individual y colectiva en la gestión de residuos”, expresó Levan Macharashvili, gerente general de Urbana.

De esta manera, Urbana reafirma su compromiso con la comunidad, promoviendo la educación ambiental como una herramienta clave para construir una ciudad más sustentable.