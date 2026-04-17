Comodoro reunió al Nodo Industrial Patagonia Austral

El encuentro aunó a referentes del ámbito político, productivo y sindical, quienes coincidieron en la necesidad de consolidar un modelo de desarrollo basado en la industrialización y el valor agregado, con articulación entre sectores para generar empleo y fortalecer la matriz productiva regional.

Este viernes en el Auditorio del Centro Cultural, el intendente Othar Macharashvili, participó del cierre de las jornadas “Construyendo el Nodo Industrial Patagonia Austral”, propuesta que contó con un gran marco de participantes y en la que se emitió un claro mensaje: trabajar en forma mancomunada para impulsar la industrialización, que se configura como un eje central del desarrollo regional.

En la oportunidad estuvieron presentes, el viceintendente, Maximiliano Sampaoli; el presidente del Ente Comodoro Conocimiento, Rubén Zárate; el secretario general del Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia y titular del Grupo Jornada Medios, Héctor González; el presidente de la Asociación de Parques Industriales Argentinos (APIA), Rodolfo Games; la especialista en proyectos de energía de la Representación Comercial de la Federación de Rusia en Argentina, Anastasiia Suiskaia; diputados nacionales y provinciales; concejales y miembros del Gabinete Municipal.

El panel de cierre estuvo a cargo el del exministro ministro de Producción, integrante de la Fundación Encuentro y expresidente de la UIA, José Ignacio de Mendiguren; Guillermo Michel de la Fundación Encuentro, diputado nacional y ex director de Aduanas y el secretario general de la Confederación de Trabajadores del Transporte y secretario de la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina, Juan Carlos Scmid, con la participación como moderador de Eugenio Kramer, integrante de la Fundación Patagonia Tercer Milenio y coordinador de política energética de la Secretaría general del Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia.

En ese marco, el intendente valoró la jornada como un espacio clave para impulsar el debate sobre la industrialización como eje estratégico del desarrollo. En esa línea, sostuvo que tanto los modelos como el horizonte están definidos, al igual que la decisión de avanzar en un proceso de transformación que, a partir de la generación de valor agregado, permita crear empleo y recuperar el entramado productivo.

En la misma línea, Rubén Zárate, remarcó la importancia de promover un modelo productivo con eje en la industrialización de los recursos naturales, al exponer que “en los últimos dos años, Chubut perdió 6973 empleos privados registrados (6.7%), mientras que Santa Cruz llegó a los 9785 puestos perdidos (15.4%), entre el último trimestre de 2023 y el último trimestre de 2025. Estos números –subrayó-, reflejan las limitaciones de un esquema económico fuertemente orientado a lo extractivo, que no logra sostener la generación de empleo en el tiempo”.

Por último, el funcionario valoró los aportes de la última mesa de trabajo, que permitirán avanzar en nuevas instancias de articulación y definir líneas de trabajo a partir de las fortalezas regionales, tales como los parques industriales, parques tecnológicos, el sector productivo, los trabajadores y el ámbito político.