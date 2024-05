Burlando, tras la entrevista a Máximo Thomsen: "Miserable"

Fernando Burlando, abogado de la familia de Fernando Báez Sosa, respondió a los dichos de Máximo Thomsen luego de que el rugbier rompiera el pacto de silencio y hablara desde la cárcel sobre el crimen por el que está condenado a prisión perpetua.

El rugbier dio una entrevista en la que contó detalles de aquella trágica noche del 18 de enero de 2020 cuando a la salida del boliche Le Brique de Villa Gesell le pegaron a Fernando hasta matarlo.

Según Thomsen, todo comenzó cuando Matías Benicelli - también condenado a perpetua - le dijo que lo habían golpeado, tras lo cual el personal de seguridad de Le Brique decidió sacar a ambos amigos del local bailable.

“Llegué borracho al boliche. Lo que me acuerdo es que yo estaba agarrado de la barra, de espalda a la pista, y siento que alguien se me había caído encima. Era Matías (Benicelli) que me dicen que le habían pegado y nos sacan a los dos. Yo no sabía, pero era Fernando Báez Sosa el que le pegó a Matías una piña en la frente", acusó Thomsen en una entrevista con Telenoche desde la cárcel.

Acto seguido, aseguró: "Yo nunca me peleé dentro del boliche. Nunca tuve contacto visual con Fernando. Cuando me sacan, siento que me estaban asfixiando. Afuera mis amigos se vuelven a pelear y cuando terminan cruzamos. De frente vemos alguien que nos hacía burla y era Fernando".

Tras sus declaraciones, Burlando calificó a Thomsen de “miserable”, consideró que "no tiene connotaciones de realidad" y que “tiene que ver con algún tipo de estrategia que podía utilizar, que esta altura muy poco efecto puede tener”.

“Este joven llora por la angustia que le da entender y conocer lo que le toca vivir después de lo que hizo. No llora por Fernando, por haber arrebatado una vida. Lloran por ellos y por las consecuencias que les toca vivir”, sostuvo el abpgado.

Y agregó: “Siempre tuvieron una postura cobarde y egoísta. Cobarde respecto del hecho y egoísta cuando tenían que evaluar la extensión del daño que habían generado”.

“Lo miserable es tratar de colocar a Fernando en la postura de un agresor, de un pendenciero, de una persona que estaba buscando pleitos en un lugar”, se quejó el letrado y lanzó: “Después habla de la burla... Ellos eran los reyes del bullying en Zárate. Se cansaron de pegarle a la gente”.

Burlando aclaró que “las imágenes no registran” lo que contó Thomsen que ninguno de los rugbiers condenado hizo algún tipo de referencia al respecto.

"Fijate qué miserables son sus palabras que dijo que Fernando estaba haciendo burlas y por eso se cruzan y le pegan. Hay algo que este chico evidentemente no entiende. Pasaron 7 minutos desde la salida del boliche al ataque y se ve claramente cómo van organizando esta estrategia de agresión”, explicó el abogado.

“Está arrepentido por lo que le pasa a él, por lo que le toca vivir, no por lo que hizo”, sostuvo el abogado en TN.