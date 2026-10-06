El hecho ocurrió en avenida Roca y Lisandro de la Torre, en cercanías de la Escuela 737. La mujer asegura que el otro conductor escapó después del impacto.

Busca al conductor que la chocó y escapó en Roca y Lisandro

Una mujer solicitó colaboración para identificar al conductor de un vehículo que, según denunció, chocó su auto mientras viajaba junto a sus hijas y posteriormente se dio a la fuga.

El hecho ocurrió este lunes por la noche en la esquina de avenida Roca y Lisandro de la Torre, cerca de la Escuela 737.

Según relató la damnificada, el impacto provocó importantes daños en su vehículo y sus hijas sufrieron golpes producto del choque. Sin embargo, aseguró que el otro conductor continuó su marcha sin detenerse para conocer su estado. “Ni siquiera frenó para ver si estábamos bien”, manifestó la mujer al difundir públicamente lo ocurrido.

De acuerdo con la información que pudo observar, se trataría de un Citroën azul, tipo Picasso, cuya patente comenzaría con la letra L. No lograron identificar los números del dominio.

La mujer indicó además que el vehículo buscado podría presentar daños en el lateral izquierdo o en la parte delantera como consecuencia de la colisión.

Quienes hayan presenciado el choque, cuenten con cámaras de seguridad en el sector o puedan aportar información sobre el vehículo, pueden comunicarse con la damnificada para contribuir a su identificación y a la correspondiente denuncia.