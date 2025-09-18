Buscan camioneta que cayó sin ocupantes al río Santa Cruz

Se trata de una Fiat Strada que estaba estacionada en la zona de chacras de Piedra Buena y se deslizó sin frenos al río Santa Cruz siendo arrastrada por la corriente.

La División de Comunicaciones de la Policía provincial hizo saber que el accidente se registró el miércoles y la Comisaria Segunda de esa localidad fue alertada alrededor de las 12:50 a través del Centro de Monitoreo local.

Al llegar al lugar, el personal de esa dependencia fue informado que una camioneta marca Fiat Strada de color negro había caído a las aguas del río sin ocupantes en su interior.

El rodado se encontraba estacionado sin freno de mano ni cambio colocado, lo que provocó su deslizamiento hacia el sector de descenso de lanchas, siendo posteriormente arrastrado por la corriente.

En el sitio ya se encontraba personal de Prefectura Naval, División Bomberos, Protección Civil Municipal, División Operaciones Rurales y de manera conjunta se estructuró un operativo de búsqueda del rodado,

Las tareas consistieron en rastrillajes visuales sobre la vera del río y exploración aérea mediante la utilización de un dron y lancha de Prefectura, no pudiendo ser localizado, habiéndose reanudado la búsqueda desde las primeras horas de la mañana de este jueves.