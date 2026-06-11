El Juzgado de Familia N° 1 de la Oficina de Gestión Unificada del Fuero de Familia de Comodoro Rivadavia y la Dirección General de Adopciones de la Provincia del Chubut lanzaron una convocatoria pública destinada a personas solas o familias interesadas en asumir la guarda con fines adoptivos de dos hermanos de 7 y 8 años de edad.

Buscan una familia para dos hermanos de 7 y 8 años que desean seguir juntos

El Juzgado de Familia N° 1 de la Oficina de Gestión Unificada del Fuero de Familia de Comodoro Rivadavia y la Dirección General de Adopciones de la Provincia del Chubut lanzaron una convocatoria pública destinada a personas solas o familias interesadas en asumir la guarda con fines adoptivos de dos hermanos de 7 y 8 años de edad.

La convocatoria está orientada a encontrar un entorno familiar que les permita permanecer juntos y continuar su desarrollo en un ámbito de afecto, estabilidad y contención.

E., de 8 años, disfruta bailar, jugar con peluches y compartir tiempo con mascotas. Requiere especialmente contención emocional y afectiva.

Por su parte, M., de 7 años, disfruta de las actividades al aire libre y los videojuegos. Necesita rutinas estructuradas, apoyo en la comunicación y acompañamiento en los tratamientos y terapias que realiza, además de afecto y contención.

Desde la Justicia y el organismo provincial de adopciones destacaron la importancia de que las personas interesadas puedan ofrecer un entorno familiar estable, con acompañamiento respetuoso de los tiempos y necesidades de ambos niños, además del compromiso necesario para sostener los apoyos interdisciplinarios indicados.

Las inscripciones estarán abiertas desde el 12 de junio hasta el 12 de julio de 2026.

Quienes deseen postularse podrán comunicarse enviando sus datos personales y de contacto a los correos electrónicos:

[[email protected]](mailto:[email protected])

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