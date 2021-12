Busciglio: "hasta acá hemos hecho una campaña impecable"

El entrenador Sergio Busciglio se mostró muy feliz luego de que Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia lograse en la tanda de los penales la clasificación a cuartos de final del Torneo Regional Amateur de fútbol.

El “Lobo” había empatado en el tiempo regular 1-1 con Germinal de Rawson –mismo resultado que en el partido de ida-, pero en los penales, el arquero Kevin Flores se lució atajando dos y así Newbery selló su clasificación para la tercera fase del certamen donde se eliminará con Juan José Moreno de Puerto Madryn, quien ya estaba clasificado al dejar en el camino a Deportivo Roca.

“Es muy difícil estar, participar, decidir en un momento como lo hicimos en este partido, jugarnos la vida con dos delanteros rápidos, creo que entraron muy bien los chicos. Tuvimos la posibilidad de empatar e ir a los penales. Sufrí mucho, pero acá hay que destacar a los jugadores de Newbery que fueron verdaderos ídolos, ganadores. Nunca perdimos en ninguna cancha desde que llegué, hace un mes y medio, casi dos, y son ellos los que me dieron esta alegría tan enorme”, expresó Busciglio en declaraciones a Comodoro de Primera.

“Pasar en una instancia con Germinal de Rawson, un equipo grande, tener a mi hijo adentro de la cancha, venir a un club como éste que está necesitado de triunfos, con una hinchada hermosa, con gente divina, qué más les puedo pedir a Dios?”, se presguntó.“Tengo a mi mujer acá en Comodoro y gracias a Dios está conmigo, en todos los lugares del país donde dirijo, no le puedo pedir más nada a Dios”, agregó el DT, quien llegó al club comodorense en lugar de Isaías Aberasturi.

Luego del gol de Rubén Darío Pellejero, Busciglio tuvo que realizar dos cambios y por esa razón entraron al césped del Estadio Municipal, Jacobo Dzaja y Eric Castro, y justamente gracias a ellos, el “Lobo”, llegó al empate por un tanto del “Corto” Castro.

Al respecto, el DT expresó: “con Reynoso teníamos la pelota y manejamos el partido. Pero no éramos vertical y punzantes, y cuando nos encontramos con un gol en contra, yo tengo que salir a buscar el partido de otra manera. Le metimos más verticalidad, velocidad por tenencia y entraron estos dos jugadores (Dzaja y Castro) que le dieron velocidad, que era lo que buscábamos y vino el gol, y después tuvimos para ganarlo. Yo creo que hasta acá hemos hecho una campaña impecable, no puedo dejar de agradecer a Dios, a los jugadores, a todos porque todos los cambios que fui metiendo, resultaron y a veces es difícil y no te da. Pero acá todos los cambios que yo hice fueron siempre para adelante, buscando ganar los partidos, con un sistema que traje, que se lo expliqué a los jugadores y ellos lo entendieron inteligentemente. Sale de memoria todo, lo que es una sincronización con una línea de tres, los carrileros, el pasaje por afuera, todo lo que el equipo hace de defensa y ataque, de ataque y defensa, es un equipo muy ordenado, muy de hombres, y por ese motivo, cuando pasan estas cosas, tenés estos triunfos y con esta gente que lo está disfrutando”, afirmó el técnico rosarino.