CAI Solidaria llegó a Loma Redonda

Se trata de una zona rural que se encuentra ubicada en Río Senguer, a 70 kilómetros de Río Mayo, donde viven 22 familias.

El último sábado, CAI Solidaria concretó la última entrega de la Campaña del Abrigo 2026, llegando hasta Loma Redonda, una zona rural ubicada en el Departamento de Río Senguer y cerca de 70 kilómetros de Río Mayo, donde viven 22 familias.

La delegación visitó la reserva de pueblos originarios de la zona para hacer entrega de ropa de abrigo, calzado, frazadas y distintos elementos recolectados gracias a la solidaridad de la comunidad.

De esta manera, se completó una nueva edición de una campaña que también tuvo una primera entrega en Gualjaina, hace 15 días, permitiendo que las donaciones llegaran a quienes más las necesitan en distintos puntos del interior provincial.

Desde CAI Solidaria, con José 'Portu' Guerreiro como principal referente, agradecen a la Comisión Directiva de la Comisión de Actividades Infantiles, Daniel Albarracín, Alberto Destefanis, Enrique Verde, Estación de Servicio 13 de Diciembre, Estación de Servicio Toto Matías, Josefina, Transportes Rada Tilly, Mariano Peralta, Carlos Peralta, Carlitos Peralta, Taller Nuevo León, CRD Travel, Jorge Ercoreca, Municipalidad de Rada Tilly, Mariel Peralta, Estación AXION Center, Guerreiro Automotores, Iván Toto, Karina Thomas, Mónica, Diesel Comodoro, Insercom, Lucio Coñocar, Ramiro Valero, Sandra Pinda, Garabatos, al personal administrativo de la CAI, Rubén, Susana, Oxidados, Ceci, Beto Vargas, Gaby Haus Pilates, Matías Oyuela, Sueñito Morales, Leo Rocha, Painalaf, y a todos los medios de comunicación que colaboraron con la difusión de la campaña.

Y un reconocimiento muy especial para toda la comunidad de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, que una vez más respondió con enorme solidaridad y compromiso.