El acto de homenaje al General San Martín en Caleta Olivia, al cumplirse este lunes el 176º aniversario de su paso a la inmortalidad, tuvo lugar en la plazoleta ubicada frente al edificio universitario.

Caleta Olivia homenajeó a San Martín a 176 años de su paso a la inmortalidad

Organizado por la municipalidad y la Asociación Cultural Sanmartiniana, se realizó a media tarde, evocándose la hora del fallecimiento del Padre de la Patria cuando se hallaba exiliado en Francia, el 17de agosto de 1850.

Fue presidido por el intendente Pablo Carrizo y contó con la presencia de numerosas autoridades políticas, de organismos de seguridad, cuerpos de bomberos, de otras instituciones comunitarias, veteranos de la guerra de Malvinas, ex soldados continentales que custodiaron sitios estratégicos durante en conflicto bélico de 1982 y vecinos en general.

En el citado espacio público se erige una imponente escultura del Libertador de pueblos de Sudamérica, cuyo entorno estuvo engalanado por numerosas Banderas Argentinas y una de Chile portada por un integrante de la colectividad trasandina.

El Himno Nacional y el minuto de silencio ejecutado con notas del trompetista Miguel Ormeño, enaltecieron la ceremonia en la cual también se escuchó una invocación litúrgica por parte del diácono Mario Sosa.

En ese mismo marco, las autoridades municipales y de la entidad sanmartiniana, procedieron a descubrir una placa recordatoria empotrada en el pedestal del monumento.

Además, la comuna hizo entrega de un presente a la Asociación Cultural, en tanto que un referente de la misma obsequió material didáctico al Jardìn de Infantes Antukelén.

Las palabras alusivas estuvieron a cargo de Argentino López, quien fuera el que donara la escultura de San Martín hace pocos años, el cual se explayó sobre la trayectoria y legado del prócer.

Tras ello, los asistentes se deleitaron con la actuación de un pareja de danzas nativas y al finalizar, se difundió la Marcha de San Lorenzo que fue cantada a viva por todos los presentes.