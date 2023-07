Calfrac reincorporó a los trabajadores despedidos

Uno de los problemas que pesaba sobre la parte norte de la Cuenca del Golfo San Jorge comienza a ser desactivado. Calfrac decidió reincorporar a los 20 trabajadores que había despedido en Chubut argumentando una baja actividad en la región.

Los telegramas de despidos fueron enviados el martes 11 por lo que Sindicato de Petroleros Privados realizó asambleas en la base que se encuentra en Comodoro Rivadavia para decidir un plan de acción. Los trabajadores comenzaron con una retención de servicio y quema de cubiertas para reclamar por la reincorporación del personal.

Los dirigentes gremiales solicitaron que las fuentes de trabajo garanticen la relación de dependencia de los trabajadores y les exigieron a las operadoras que se hagan cargo de los problemas ocasionados por la reducción de inversiones.

La situación escalaba con el correr de los minutos y el sindicato de petroleros de base advirtieron con agudizar las medidas de fuerza. Es que no era la primera vez que Calfrac evidenciaba sus intenciones de despedir personal. A finales del año pasado, la empresa de servicio manifestó sus intenciones de cerrar su línea de cementación debido a que no llega a cubrir los costos operativos. Ese aviso se convirtió en acciones concretas cuando las autoridades ofrecieron retiros voluntarios, pero los trabajadores no aceptaron.

La secretaría de Trabajo dictó conciliación obligatoria por lo que se abrió una mesa de negociación. Calfrac decidió reincorporar a los trabajadores y se planificó una reunión para la próxima semana con los actores de la región. Allí estarán las autoridades de YPF, Pan American Energy (PAE), Tecpetrol y el gremio de petroleros convencionales para encontrar un diagrama de trabajo en la región.

“La propia PAE reconoció que Calfrac es una buena empresa contratista con la que tiene trabajo en Chubut y en Vaca Muerta. Calfrac también reconoce que está en una situación difícil pero que sigue apostando a permanecer en la región. Es un ida y vuelta que tenemos en nuestra actividad, pero siempre atendiendo al tema de fondo que son los planes de inversiones que se tienen que cumplir y las proyecciones que se tienen que implementar”, subrayó Carlos Gómez, secretario adjunto del Sindicato de Petroleros Privados de Chubut.