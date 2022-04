Calles anegadas en Caleta pero no se suspenden clases

Personal de Protección Civil y de la Secretaria de Servicios que aporta maquinaria vial, se encuentra trabajando en calles de tierra donde hay hondonadas que generaron la formación de inmensa lagunas, una de las cuales se encuentra en la avenida Tierra del Fuego, precisamente un tramo de acceso a los barrios Rotary 23 y Bicentenario.

En la calle Malvinas Argentinas, zona del barrio Perito Moreno, los vecinos “plantaron” tuberías de fibrocemento desechadas de alguna red de agua troncal de unas siete pulgadas de diámetro, para evitar que los vehículos caigan en un profundo pozo cubierto por otra laguna que se extiende por más de una cuadra.

En tanto, el servicio de colectivos urbanos por ahora no está suspendido y las clases en las escuelas no se suspendieron aunque muchos padres optaron por no enviar a sus hijos como medida preventiva.