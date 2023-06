Camila Homs contó cómo era Antonela Roccuzzo en la Selección

Camila Homs se convirtió en el foco de todos los medios y ganó una gran fama cuando se separó de Rodrigo de Paul. Todo se dio cuando comenzaron a vincular a Tini Stoessel como la tercera en discordia entre la reconocida modelo y el jugador de fútbol.

Sin embargo, la famosa y ex pareja de Rodrigo mantuvo un perfil bajo durante mucho tiempo. Pero eso llegó a su fin cuando se confirmó la relación de Tini Stoessel y De Paul. Es que Camila Homs decidió apuntar fuerte contra la cantante, mientras Tini no dijo nada al respecto.

Como si fuera poco, hace meses Camila en una entrevista habló de todo y sorprendió a más de uno. En medio de todas las polémicas, la blonda que ahora se volvió morocha decidió aceptar la oferta del Bailando.

Ahora bien, hace algunas horas Camila Homs estuvo como invitada de América en el programa de Fer Dente y habló de su rol como botinera. La modelo contó cómo era su vida cuando estaba en pareja con Rodrigo de Paul y reveló detalles de todo lo que vivió.

"¿El mundo del fútbol es careta?", le consultó Fernando Dente. "Depende. A mí no me tocó vivirlo de esa manera pero puede que sí", respondió ella. Luego de esto, el conductor continuó el ping-pong: "¿Festejaste cuando salimos campeones del mundo?". Homs contó que sí había celebrado la victoria junto a sus hijos Francesca y Bautista.

Eso no fue todo porque Camila Homs fue consultada sobre su relación con Antonela, la esposa de Lionel Messi, y por Claudia Villafañe. Y es que, la modelo se mostró bastante sincera sobre el vínculo que tuvo con la botinera más importante de los medios.

"Me caen súper bien las dos, Antonela y Claudia. No, no compartí mucho. La conocí pero no compartí mucho. A Claudia también la conocí hace poco y me pareció un amor", confesó súper sincera la ex pareja de Rodrigo de Paul sobre la esposa de Messi.

"¿Te quedaron amigas del mundo del fútbol?", le consultó el conductor. "Sí, pero no son conocidas. Viven en Europa, yo sigo yendo a visitarlas", contó la modelo.