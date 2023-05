Camila y su gemela fueron acusadas de estafa

Hace unos días Camila Lattanzio y su gemela, Flor, cumplieron 22 años y lo celebraron con una mega fiesta a la que asistieron algunos de los ex participantes. Allí, Agustín Guardis se mostró muy cariñoso con ambas y despertó rumores de romance con una de ellas. Ahora, las hermanas fueron acusadas de estafa por varios emprendimientos a causa de canjes fallidos.

"No quería llegar a esta instancia, pero no me queda otra. Es jugar con el tiempo y el dinero de las personas por cosas innecesarias", escribió la dueña del Pet Shop "Mi Little Pet" en Instagram, dando a conocer lo que le ocurrió con la ex jugadora de "GH" y su hermana.

Y pasó a explicar: "El 7 de marzo se contacta con migo Flor Lattanzio, hermana de Camila, y me propone un canje para su chanchito, Thor. Acepté su propuesta, preparamos todo a medida y con mucho esfuerzo, ya que es un emprendimiento que empezó hace poco. Terminamos de confeccionar las seis prendas y me acerco a su domicilio a llevarle las cosas para el canje".

"Se lo llevé el mismo día que Camila salía de la casa de Gran Hermano, ya que me había pedido por favor que las cosas estén para cuando ella llegue. Iban a hacer el book de fotos la semana siguiente", contó la emprendedora sobre el trato que hizo con Flor Lattanzio, junto a una captura de pantalla y una foto del día en que se acercó a su casa.

Acto seguido, relató cronológicamente cómo transcurrieron los días y el canje no se concretaba de la forma que habían acordado a causa de cambios de lugar, horario y hasta desplantes. "Nos habían dicho de encontrarnos a las 9:30. Esperamos hasta las 13:30 y nunca llegaron, no respondieron llamadas ni tampoco mensajes", aseguró.

El posteo superó los 6 mil me gusta y aparecieron otros testimonios de vendedoras a las que les pasó algo similar con las hermanas Lattanzio: "¿A ustedes también? Ella y su hermana me dejaron de garpe un sábado a las 16 hs, esperándolas una hora y media. Dos desubicadas", "Yo también caí, a Flor le confeccioné 2 corsets y cuando los terminé de coser le pedí los datos del envío, nunca más respondió", denunciaron en comentarios.