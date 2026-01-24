Camioneros presentó su cuerpo técnico

Matías Jara será el entrenador del equipo de Primera división con miras a su debut absoluto en la categoría B de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

El Club Social y Deportivo Camioneros Patagónicos presentó en las últimas horas a su cuerpo técnico de cara a la próxima etapa deportiva.

El club se prepara para afrontar su primera temporada en la categoría B de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, en la que Matías Jara se hará cargo del plantel de Primera división luego de su paso por Laprida.

El flamante director técnico estará acompañado por Leonel Tula como ayudante de campo y DT de Reserva, Rodrigo Bequer como preparador físico, Juan Pablo Muñoz como entrenador de arqueros y Víctor Montenegro como utilero.

Por otra parte, el club llevó a cabo el fin de semana -viernes y sábado-, en cancha del General Saavedra pruebas para jugadores de las categorías Primera y Reserva.

Asimismo, hace un par de días, la entidad gremial convocó a jugadores de Comodoro Rivadavia en las siguientes categorías formativas: Pre-Novena (cupos completos); Novena (2012-2013); Octava (2011-2012) y Séptima división (2009-2010).

Ante cualquier duda o consulta, los interesados deberán comunicarse al 2974930558.