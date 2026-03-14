Derrotó 4-0 a Roca por el inicio del torneo Apertura B “José Portu Guerreiro”. También ganaron Nueva Generación, San Martín, Ciudadela, Comodoro y Ameghino. Caleta y Oeste fue empate.

Camioneros tuvo un debut histórico y con goleada en el fútbol de Ascenso

Camioneros debutó en la B de la Liga Oficial con una goleada sobre Roca.

Comenzó este sábado el torneo Apertura de la B de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, con siete encuentros que se disputaron en el mismo horario vespertino, en donde se convirtieron un total de 32 goles.

Camioneros tuvo un debut soñado en la categoría al golear de visitante por 4-0 a Deportivo Roca con tantos de Jacobo Dzaja, Jeremías Asencio, Lauriano Ovando y Enzo Salinas.

De esa manera, Camioneros arrancó de la mejor manera su participación en los torneos oficiales del fútbol de la ciudad.

En los otros partidos de la Zona “B”, Nueva Generación con triplete de Pablo Amaya, uno de Joaquín Tula, otro de Santino Tula, uno de Gastón Aguilar y otro de José Negretti, aplastó 7-1 a Universitario, que marcó por intermedio de Ayala, y así estrenó de la mejor manera su flamante césped sintético en su campo de juego del barrio Abel Amaya.

Mientras tanto, San Martín, con goles de Figueroa, Rodríguez y Llanquín se impuso de local por 3-0 ante Stella Maris.

Por su parte, en la zona “A” también hubo muchos goles. En uno de los partidos, Manantiales Behr de Ciudadela le ganó de local 3-2 a Ferro Carril del Estado. Los goles del equipo “gaucho” los marcaron Fabrizio Ceballos -en dos ocasiones- y Joaquín Pires, mientras que para el “Ferroviario”, anotaron Raín y Toranzo.

Comodoro RC, mientras tanto, con dos goles de Nazareno Campanino y un tanto de Brian Andriaich, le ganó 3-1 a Talleres Juniors -en cancha de Ferro-, donde González hizo el descuento del elenco “tallarín”.

Mientras que en el puerto, Caleta Córdova y Oeste Juniors igualaron 3-3. Los goles del “Merlucero” fueron convertidos por Salas, en dos ocasiones, y Caballero, mientras que los del cuadro de Valle “C” fueron obra de Alvear, Robles y Contreras.

Además, en el partido interzonal de la jornada, Florentino Ameghino se adjudicó el clásico de Km 3 al ganarle 2-0 a Tiro Federal en la “Heladera”. Los goles de la victoria del CAFA los anotaron Maximiliano Guevara y Godoy, este último en contra.

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Panorama de la 1ª fecha B

Zona A

- Manantiales Behr de Ciudadela 3 / Ferrocarril del Estado 2.

- Talleres Juniors 1 / Comodoro FC 3.

- Caleta Córdova 3 / Oeste Juniors 3.

Zona B

- Nueva Generación 7 / Universitario 1.

- Roca 0 / Camioneros Patagónicos 4.

- San Martín 3 / Stella Maris 0.

Interzonal

- Florentino Ameghino 2 / Tiro Federal 0.

Próxima fecha (2ª)

Zona “A”

- Oeste Juniors vs Talleres Juniors.

- Ferro vs Caleta Córdova.

- Florentino Ameghino vs M. B. Ciudadela.

- Stella Maris vs Comodoro FC.

Zona “B”

- Universitario vs San Martín.

- Camioneros vs Nueva Generación.

- Tiro Federal vs Deportivo Roca.

Libre: Stella Maris.