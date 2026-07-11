Camioneros y Oeste definirán el título del Ascenso

El “Camión” goleó a Ferro y el equipo de Valle C derrotó con lo justo a Nueva Generación.

Se disputaron este sábado por la tarde las semifinales del torneo Zonal B de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia y ya se conoce a los finalistas.

En cancha de General Saavedra, Camioneros Patagónicos goleó 3-0 a Ferrocarril del Estado. Abrió la cuenta Santiago Díaz, a los 31’ de la etapa inicial, con un cabezazo luego de un tiro de esquina. En la segunda mitad, Ezequiel Llesona aumentó a los 19’, asistido por Jacobo Dzaja, quien anotó el tercero a los 42’.

Por su parte, Oeste Juniors derrotó 1-0 como local a Nueva Generación, en un partido cerrado donde el único gol fue obra de Facundo Arias, a los 33’ del primer tiempo, tras un contragolpe.

De esta manera, Camioneros y Oeste disputarán la final del torneo “José Guerreiro” el próximo sábado, en el estadio municipal.