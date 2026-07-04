Camioneros, Ferro, Oeste y Nueva Generación están en semifinales

Se disputaron este sábado los cuartos de final del torneo Zonal B de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, por lo cual ya se conoce a los semifinalistas del certamen.
Camioneros Patagónicos aplastó 8-0 a Manantiales Behr de Ciudadela, con goles de Santiago Hoopmann (2), Jacobo Dzaja (2), Santiago Díaz, Claudio Ojeda, Diego Bosch y Matías Carrizo, y se cruzará con Ferrocarril del Estado, que se lo dio vuelta a Deportivo Roca por 2-1, con tantos de Gonzalo Páez y Jorge Gaitán. El “Albirrojo” había abierto el marcador por medio de Matías Cuyul.
Oeste Juniors venció 2-0 a San Martín, con goles de Brian Alvear, y en semifinales chocará con Nueva Generación, que superó 1-0 a Florentino Ameghino con tantos de Joaquín Tula.
Programa cuartos de final B
Sábado a las 15:00
- Oeste Juniors 2 / San Martín 0.
- Nueva Generación 1 / Florentino Ameghino 0.
- Camioneros Patagónicos 8 / Manantiales Behr de Ciudadela 0.
- Ferrocarril del Estado 2 / Deportivo Roca 1.