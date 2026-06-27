En la zona A, Oeste perdió frente al último clasificado, Ciudadela, pero terminó primero, ya que el escolta Ferro empató con el tercero, Ameghino. En la zona B golearon los tres primeros: Camioneros, Nueva Generación y Roca. San Martín clasificó tras vencer a Talleres en el interzonal.

Culminó la fase clasificatoria del Ascenso y ya se conocen los cruces

Se disputó este sábado la 14ª y última fecha de la fase clasificatoria del torneo Zonal B de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, donde se confirmaron los puestos de cada grupo y los correspondientes cruces de la próxima instancia.

En la zona A, el líder Oeste Juniors perdió 4-3 ante Manantiales Behr de Ciudadela, que clasificó en la cuarta posición, mientras que el escolta Ferrocarril del Estado -que perdió los puntos del partido suspendido con Camioneros Patagónicos- empató sin goles con Florentino Ameghino, que terminó tercero. Caleta Córdoba apabulló por 10-2 a Comodoro FC, pero no le alcanzó para clasificar.

En la zona B, Camioneros, muy cómodo en lo más alto, goleó 4-0 a Tiro Federal, el escolta Nueva Generación goleó 5-2 a Stella Maris y el tercero Deportivo Roca aplastó 9-1 a Universitario, mientras que San Martín se metió en el cuarto lugar tras derrotar 3-1 a Talleres Juniors en el interzonal.

De esta manera, los cruces quedaron de la siguiente manera: Oeste-San Martín, Camioneros-Ciudadela, Roca-Ferro y Nueva Generación-Ameghino.

Panorama 14ª fecha B

ZONA “A”

- Caleta Córdova 10 / Comodoro FC 2.

- Manantiales Behr de Ciudadela 4 / Oeste Juniors 3.

- Florentino Ameghino 0 / Ferrocarril del Estado 0.

ZONA “B”

- Nueva Generación 5 / Stella Maris 2.

- Deportivo Roca 9 / Universitario 1.

- Tiro Federal 0 / Camioneros Patagónicos 4.

INTERZONAL

- San Martín 3 / Talleres Juniors 1.