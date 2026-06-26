El Ascenso define los cruces

Se disputa este sábado la última fecha de la fase regular, que ya tiene a la mayoría de sus clasificados, pero sin que se conozcan aún las llaves.

Se juega este sábado desde las 15:00 la 14ª y última fecha de la fase clasificatoria del torneo Zonal B de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, donde todavía no está nada dicho en cuanto a los cruces, mientras aún se espera la resolución del Tribunal de Disciplina, respecto del partido suspendido en el entretiempo entre Ferrocarril del Estado y Camioneros Patagónicos, que se suspendió por incidentes cuando este último ganaba 2-0. Es muy posible que el ente punitivo le otorgue los puntos a Camioneros, líder de la Zona B.

En la Zona A ya están clasificados Oeste Juniors (27), Ferro (25) y Florentino Ameghino (23). En ese marco, los de Valle C visitarán a Manantiales Behr de Ciudadela (20) y el “Ferroviario” hará lo propio con Ameghino. Además, Caleta Córdova (20) recibirá a Comodoro FC (16).

En la Zona B, si el Tribunal de Disciplina le otorga los puntos a Camioneros, ya estarían confirmadas las tres primeras posiciones de la siguiente manera: 1º Camioneros (hasta ahora con 32 unidades y potencialmente con 35), 2º Nueva Generación (31) y 3º Deportivo Roca (28). El líder visitará a Tiro Federal (13), el escolta será anfitrión de Stella Maris (12) y el tercero recibirá a Universitario (0).

Por otra parte, en el interzonal, San Martín, con 12 unidades en la zona B, será anfitrión de Talleres Juniors, que suma tan solo un punto en el fondo de la zona A.

Programa 14ª fecha B

Sábado a las 15:00

ZONA “A”

- Caleta Córdova vs Comodoro FC. Arbitro: Brian Jerosimich.

- Manantiales Behr de Ciudadela vs Oeste Juniors. Arbitro: Carlos Flores.

- Florentino Ameghino vs Ferrocarril del Estado. Arbitro: Víctor Velarde.

ZONA “B”

- Nueva Generación vs Stella Maris. Arbitro: Cristian Ontiveros.

- Deportivo Roca vs Universitario. Arbitro: Guillermo Díaz.

- Tiro Federal vs Camioneros Patagónicos. Arbitro: Sergio Navarrete.

INTERZONAL

- San Martín vs Talleres Juniors. Arbitro: Diego Schooff.