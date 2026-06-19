Se enfrentan este sábado en Km 5, en el interzonal de la jornada.

Ferro y Camioneros animan un duelo de líderes en el Ascenso

Se disputará este sábado desde las 15:00 la 13ª fecha del torneo Zonal B de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, donde la mayor atención recaerá en el choque interzonal que sostendrán Ferrocarril del Estado y Camioneros Patagónicos, en Kilómetro 5.

Ferro lidera la zona A con 25 puntos, a uno de Oeste Juniors y a dos de Florentino Ameghino, que se enfrentan en Valle C en otro partido de relevancia.

Por su parte, Camioneros manda en la zona B, a cuatro unidades de su escolta Nueva Generación, que visita a San Martín.

Programa 13ª fecha B

Sábado a las 15:00

ZONA A

- Oeste Juniors vs Florentino Ameghino. Arbitro: Brian Jerosimich.

- Comodoro FC vs Manantiales Behr de Ciudadela. Arbitro: Sergio Navarrete.

- Talleres Juniors vs Caleta Córdova (en cancha de Roca). Arbitro: Cristian Ontiveros.

ZONA B

- Universitario vs Tiro Federal (en cancha de Tiro). Arbitro: Carlos Flores.

- Stella Maris vs Deportivo Roca. Arbitro: Víctor Velarde.

- San Martín vs Nueva Generación. Arbitro: Gabriel Jarpa.

INTERZONAL

- Ferrocarril del Estado vs Camioneros Patagónicos. Arbitro: Gastón Verón.