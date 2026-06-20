Ferro-Camioneros fue suspendido por incidentes

El interzonal del Ascenso, donde se enfrentaban los líderes, no pudo continuar por falta de garantías, cuando ganaba la visita tras el primer tiempo en Km 5. Oeste ganó y quedó como puntero transitorio en la zona A.

Momento en que la policía custodia el banco de suplentes de Camioneros.

Se disputó este sábado la 13ª fecha del torneo Zonal B de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, donde el partido principal entre Ferrocarril del Estado y Camioneros Patagónicos no pudo terminar porque se registraron incidentes.

Camioneros, líder de la zona B, ganaba 2-0 con goles de Santiago Díaz y Marcos Bellido, pero en el entretiempo, un sector de la hinchada de Ferro comenzó a arrojar proyectiles y uno de ellos impactó en el arquero suplente de la visita, Ramiro Encinas.

Ante la falta de garantías, el árbitro Gastón Verón decidió suspender el encuentro y ahora queda todo en manos del Tribunal de Disciplina, que deberá definir si se reprograma el segundo tiempo o si le cede los puntos a Camioneros.

En ese marco, Oeste Juniors aprovechó al máximo la situación, ya que derrotó 1-0 a Florentino Ameghino, en otro compromiso que revestía gran relevancia, y ahora es líder transitorio de la zona A, superando a Ferro por dos unidades. Por su parte, el CAFA, que tenía la chance de quedar en lo más alto, sigue tercero.

En los otros partidos de la zona A, Manantiales Behr de Ciudadela goleó 5-2 a Comodoro FC y Caleta Córdova venció 1-0 a Talleres Juniors.

En la zona B, Camioneros continúa arriba de todos, aunque Nueva Generación se le acercó de manera transitoria a un punto, tras derrotar 2-0 a San Martín. Por su parte, Roca se mantiene a la expectativa en la tercera posición, luego de golear 4-1 a Stella Maris, mientras que Tiro Federal goleó 4-0 a Universitario para salir del penúltimo puesto.

Panorama 13ª fecha B

ZONA A

- Oeste Juniors 1 / Florentino Ameghino 0.

- Comodoro FC 2 / Manantiales Behr de Ciudadela 5.

- Talleres Juniors 0 / Caleta Córdova 1.

ZONA B

- Universitario 0 / Tiro Federal 4.

- Stella Maris 1 / Deportivo Roca 4.

- San Martín 0 / Nueva Generación 2.

INTERZONAL

- Ferrocarril del Estado vs Camioneros Patagónicos.

Suspendido por falta de garantías en el entretiempo. Ganaba Camioneros 2-0.